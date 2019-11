Litauen offentliggjorde fredag morgen at de har benådet de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko, som trolig inngår i en utvekslingsavtale om Frode Berg.

Den litauiske presidenten har varslet pressekonferanse med den litauiske presidenten fredag 13.45 norsk tid.

Ifølge en pressemelding skal presidenten møte Darius Jauniškis, sjefen for landets sikkerhetstjeneste i forkant. Ifølge nyhetsbyrået AFP skal Russland og Litauen ha blitt enige om en fangeutveksling.

Sergej Narysjkin, sjefen for den russiske utenlandsetterretningen SVR, sier at Russland vil komme med et svar etter at to spiondømte russere er benådet av Litauens president, melder Interfax.

– Etter hva jeg vet, vil vi gjengjelde tiltakene, sier Sergej Narysjkin, sjef for den russiske utenlandsetterretningen ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Benådningen ble skrevet under torsdag av Litauens president Gitanas Nauseda.

En kommisjon i Russland har tidligere anbefalt benådning av Frode Berg, men Russland har foreløpig ikke bekreftet at president Vladimir Putin har skrevet under på benådningen.