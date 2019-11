Nektet å stanse i helikopterjakt – tatt etter Instagram-bilde

– Jeg valgte ikke å stoppe fordi flyvingen var farlig. Jeg var forbannet, sier snøscootersjåføren til TV 2.

Den dømte scooterføreren synes Statens naturoppsyn (SNO) sin helikopterjakt er galskap.

– Her forsvarer de bruk av helikopter nærmere to timer hvor de selv forurenser og bråker mer enn scooterne, sier mannen til TV 2.

Avslørt av Instagram-tabbe

Videoen er tatt opp av Naturoppsynet, mens de med helikopter utførte kontroll av motorferdsel i Loppa kommune i Finnmark i april i fjor. De to scooterkjørerne ignorerte alle stopptegn, også da helikopteret landet rett foran dem.

Scooterkjørerne klarte å stikke av, men ble på finurlig vis innhentet av lovens lange arm på et senere tidspunkt.

For oppsynsmannen valgte å notere registreringsnummer på alle biler og tilhengere på nærmeste parkeringsplass. Søk i sosiale medier opp mot navn på bileier ga treff på Instagram.

– Retten er ikke i tvil om at det er tiltalte og deres snøscootere som er avbildet på sosiale medier, heter det i dommen fra Alta tingrett.

Vedgår kjøringen

Nå er begge i Alta tingrett dømt til å betale en bot på 18 000 kroner for å ha kjørt snøscooter utenfor lovlig løype uten kjennemerke, og for ikke å ha stanset for kontroll.

STIKKER: Helikopteret landet for å forsøke å stanse de to snøscooterne i området ved Sørelvvannet i Loppa kommune - til ingen nytte. Foto: Statens naturoppsyn

– Sterke allmennpreventive grunner tilsier at ulovlig scooterkjøring utenfor merkede og sikrede løyper tilsier en streng bøtestraff. I skjerpende retning tillegges det betydning at forsøke på å få stanset førerne pågikk over lang tid og at de utviste total mangel på respekt for lovens håndhevere, heter det i dommen.

Samboerparet nektet begge straffskyld da de møtte i retten tidligere denne måneden. Men i et intervju med TV 2 erkjenner mannen at kjøringen var ulovlig.

– Jeg forstår at jeg gjør noe galt og at det er ulovlig. Men jeg forstår det likevel ikke. Regelverket er for strengt. Se til Sverige og hvordan de håndterer snøscooterkjøring der, sier domfelte til TV 2.

Forsvarlig

Han var ute på kjøretur med samboeren da de ble klar over det sivile helikopteret

– Det var aggressiv flyving og min samboer ble redd. Hun forlot stedet og til slutt holdt de på å lande i hodet på meg. Det var farlig nært, sier den dømte scooterkjøreren.

Dette blir avvist av oppsynsmann Rune Somby i SNO.

– Flyvingen var helt forsvarlig og det var ikke noen tvil om at vi forsøkte å få stanset de to på snøscooteren. Det er svært uheldig at folk ikke stopper for kontroll, sier Somby til TV 2.