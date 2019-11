Kevin (22), Håkon (25) og Simen (28) er håndplukket av NASA

– De har en prototype nå. Jobben min kommer til å være å gjøre det mindre, forenkle teknologien og passe på at det tåler en romferd, forklarer han.

Dette er magnetisk rekonneksjon: «Til enhver tid skyter solen ut enorme mengder med magnetisk energi og partikler. Når disse partiklene møter magnetfeltet til jorden, kan det under enkelte forhold oppstå en prosess der den magnetiske energien i partiklene forvandles til bevegelsesenergi. Da blir det stormer i magnetosfæren, som er det vi til slutt ser som nord- og sørlys», forklarer Midthun Kolstø.

På GSFC skal Håkon Midthun Kolstø undersøke en prosess kalt magnetisk rekonneksjon.

– Det er ekstremt viktig for fremtiden å ha et robust system for romværvarsel. På samme måte som meteorologene varsler været på jorden, trenger vi informasjon om hvordan romværet er når vi for eksempel skal planlegge oppdrag til mars, trenger kunnskap om GPS-systemets nøyaktighet samt å utvikle robuste sikkerhetssystemer for store kraftverk på jorden. Magnetisk rekonneksjon er en svært viktig brikke i dette store puslespillet, forklarer han.

Kaldvansvik skal jobbe med et prosjekt kalt «Astrobee». Det er autonome kuber som skal «fly rundt og hjelpe astronautene med å gjøre arbeidsoppgaver» på den internasjonale romstasjonen.

– Det som er kult med det, er at når astronautene etter hvert reiser ned til mars eller til månen, så må noen ta over jobben på romfartøyet. Da er kubene der for å ta over arbeidsoppgavene, sier han.

Den internasjonale romstasjonen fotografert fra romfergen Atlantis i 2011. Foto: NASA Astronaut Anne McClain tester en «Astrobee»-robot om bord i den internasjonale romstasjonen. Foto: NASA

Hardt arbeid

Nå forventes lange og harde arbeidsdager i USA.

– Når jeg først er der, skal jeg jobbe knallhardt i ukedagene og oppleve så mye som mulig i helgene. Det blir rett og slett å prøve å lære så mye som mulig fra de beste ekspertene. Jeg har hørt at de jobber mye, så det blir nok hardt, men jeg er høyt motivert for det, sier Midthun Kolstø.

– Hva tenker du om at dere tre er de første som deltar fra Norge i dette programmet?

– Det blir mange nye erfaringer, og det er en kul opplevelse å ikke ha for mye informasjon og å måtte stå på egne ben. Da handler det om å prøve å gjøre en ekstra god innsats, sånn at de der borte ser at nordmenn kan jobbe hardt, sier han.

Det amerikanske romprogrammet: Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA ble opprettet i 1. oktober 1958, som en direkte følge av Sovjetunionens oppskytning av Sputnik 1 året før.

5. mai 1961 ble Alan Shepard den første amerikaneren som ble skutt ut av atmosfæren, 23 dager etter Jurij Gagarin.



20. februar 1962 ble John Glenn den første amerikaneren til å gå i bane rundt jorden.



20. juli 1969 ble Neil Armstrong og Buzz Aldrin de første menneskene på månen.



De amerikanske romferjene ble utviklet på 1970-tallet fordi man ønsket et romfartøy som kunne brukes flere ganger. Første romferjeoppskytning fant sted den 12. april 1981.



Det amerikanske romprogrammet har senere lidd flere tilbakeslag, mest alvorlig tapet av to av romferjene, Challenger i 1986 og Columbia i 2003.



I tillegg til bemannede romferder står NASA også bak ubemannede prosjekter, blant annet en rekke romsonder for å utforske solsystemet.



NASA har de senere årene opplevd en rekke budsjettkutt.



Romferjeprogrammet avsluttes nå med at Atlantis gjennomfører en siste ferd, før de aldrene romferjene pensjoneres for godt.



USA håper å ha utviklet en erstatter for romferjene innen 2015. Inntil da vil NASA være avhengig av Russland for å få sendt opp astronauter. Kilde: NTB

Flere muligheter

For de som ikke nådde helt til topps denne gangen, er håpet ikke helt ute, betrygger Pål Brekke i Norsk Romsenter. Han forteller at planen er å fortsette NASA-samarbeidet.

– Nå får vi først se hvor suksessfullt dette er. Det har vært veldig populært hos de andre landene. Vårt mål er at studentene skal få stort utbytte av dette, ta med kunnskap hjem og fortsette med romteknologi og romforskning, sier han.

I tillegg er Norge ett av 22 medlemsland som samarbeider med Den europeiske romorganisasjonen (ESA) om tilbud til studenter, samt at Norsk Romsenter gir støtte til deltakelse på andre sommerskoler.