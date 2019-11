Avhøret vil finne sted «i god tid» før jul, bekrefter hennes forsvarer, advokat Erik Lea, overfor Haugesunds Avis.

Liadal er i første omgang kalt inn til et innledende avhør. Hun har status som mistenkt i saken.

– Jeg regner med det blir et oppfølgingsavhør i januar, sier Lea.

Advokaten bekrefter at han har tilgang på samtlige billag og dokumenter i saken.

– Men rapporten fra politiet er ikke ferdigstilt. Og det er den som er interessant for meg. Jeg finner det helt uinteressant å bla gjennom bunker med billag, sier Lea.

Den 46 år gamle stortingsrepresentanten fra Haugesund og nestlederen i Rogaland Ap, ble politianmeldt da Aftenposten 9. april i år avslørte at hun hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget.

Aftenposten dokumenterte i sin reportasje at Liadal hadde levert reiseregninger for over 60.000 kroner der hun enten hadde vært et annet sted enn det hun hadde oppgitt, eller hjemme, på hytta eller på private reiser.

