John Arne Riise er i gang med trenerkarrièren i Flint Tønsberg i 3. divisjon. Ved siden av den nye jobben følger han med på landslaget, og mannen med flest landskamper for Norge har latt seg imponere.

– Tenker du profiler, så var det flere kanskje på min tid som spilte i Premier League og sånne ting. Men av unge talenter, så har ikke Norge sett maken til det vi har nå i hvert fall, sier Riise til TV 2.

Han mener laget begynner å ta form og ser lyst på fremtiden til det norske landslaget.

– Jeg synes det er veldig positivt. Det er veldig moro å følge med. Det har vært litt dødperiode for meg og landslaget, jeg har ikke orket å følge med for det har vært så mye opp og ned. Men nå har vi spillere som er fantastisk å se på, moro å se på og som du ser kan bli vanvittig gode. De er på et høyt nivå allerede nå, mener Riise.

Han trekker frem spillere som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Kristoffer Ajer, Joshua King og Sander Berge.

– Når du ser på de gutta vet du at landslaget er på vei en plass, understreker Riise.

– Problemet er at vi også må få det ut i kamper hvor gode vi er. For av enkeltspillere har vi veldig mange som er moro å følge med på. Nå håper jeg vi tar Nations League og kommer til et sluttspill, legger 39-åringen til.

Mens Riise selv leder sin første trening med Flint, går landslaget en mer usikker trenerfremtid i møte. Lars Lagerbäck har ikke bestemt seg for om han fortsetter. Det håper imidlertid Riise at han gjør.

– Jeg håper for lagets skyld, landslagets skyld og spillernes skyld at han fortsetter. For nå er de virkelig på vei en plass og spillerne er trygg på ham. Kommer det en ny trener inn nå, så blir det å begynne på nytt igjen. Han vil ha sine egne spillere igjen, så jeg er veldig imponert over det Lars har gjort og håper han fortsetter.