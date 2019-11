Gutten veide bare 7,7 kilo da han døde hjemme i Cape Coral i Florida 27. september.

I en pressemelding skriver politiet i Cape Coral at en obduksjon viste at gutten døde av dehydrering og underernæring.

Sheila O'Leary ringte det amerikanske nødnummeret 911 da hun fant gutten kald og livløs. Til tross for at ektemannen forsøkte å gjenopplive ham, stod livet ikke til å redde.

Gutten ble erklært død av ambulansearbeiderne som ankom kort tid etter.

Spiser bare frukt og nøtter

Sheila O'Leary fortalte politiet at familien er vegansk, og lever på en diett bestående av frukt og grønnsaker.

Hun forklarte at hun hadde ammet gutten, ettersom han ikke hadde spist fast føde på ei uke.

Hun fortalte at dagen han døde, hadde hun ammet ham i et minutt før pusten hans ble svakere og svakere. Hun medgikk at hun burde ha ringt noen, men forklarte at hun i stedet sovnet.

Fant bleke, tynne barn

Da politiet pratet med paret, la de merke til at deres to andre barn var bleke og hadde en gultone i huden. Barna, som er tre og fem år gamle, ble veid av myndighetene, og oppdaget at de begge var helt i bunnen av vektområdet for deres alder.

Ett av barna hadde også svarte tenner.

Politiet oppdaget også en 11 år gammel jente i huset, som skulle vise seg å være Sheilas datter fra et tidligere forhold.

I politiets rapport står det at hun var ved bedre helse fordi hun besøkte faren sin et par uker annen hver måned.

De to minste barna er nå tatt hånd om av barnevernet, mens 11-åringen har flyttet til faren sin.

Stor kroppslig skade

Etter at dødsårsaken ble fastslått 6. november, meldte foreldrene seg selv til politiet. De er nå siktet for en tilfelle av uaktsomt drap forårsaket av omsorgssvikt, et tilfelle av omsorgssvikt som forårsaket stor kroppslig skade, og et tilfelle av omsorgssvikt som ikke førte til stor kroppslig skade.

Begge sitter nå i varetekt i Lee County fengsel i påvente av rettssaken som starter 9. desember.