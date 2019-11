– Moderne stridsvogner er en avgjørende del av enhver troverdig hær. Både våre allierte og potensielle motstandere moderniserer. Denne utplasseringen understreker den norske hærens behov for nye stridsvogner så raskt som mulig.

Dette sier Per Espen Strande, kommunikasjonssjef i Hæren, i en kommentar til TV 2, etter at Russland har utplassert 26 moderniserte stridsvogner av typen T-80BVM ved grensen mot Norge og Finland.

Øvelse

Stridsvognene er ifølge det russiske militæret tilpasset arktiske forhold.

Motoren skal klare å starte i 40 kuldegrader, og toppfarten skal være på 70 km/t.

T-80BVM-stridsvognene er utrustet med kanoner som har en rekkevidde på opptil tre kilometer. Ammunisjonen har urankjerne, og trenger gjennom 80 centimeter med panser på to kilometers hold, skrev iFinnmark i høst.

I september deltok de nye stridsvognene fra 200. motoriserte infanteribrigade sammen med 2000 soldater i en øvelse i Petsjengadalen, rett ved norskegrensen.

Anbefalte betydelig satsing

Hærsjef Eirik Kristoffersen har tidligere bedt om at det må anskaffes 84 stridsvogner til Hæren, og sa i oktober til Nye Troms at han ønsker stridsvogner og kampvogner i Brigade Nord.

– Hæren har i dag en svært beskjeden størrelse, og må styrkes betydelig. Hvis ikke viljen er til stede hos myndighetene til å gjøre dette, vil landets politiske handlefrihet begrenses, sa han til Aftenposten.

Da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen overrakte sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), anbefalte han en betydelig satsing på Forsvaret.

– Sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder blir stadig mer alvorlig. Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten, sa forsvarssjefen, som la frem fire alternativer for forsvarsministeren.

I september ble Palantin, Russlands nye bakkebaserte system for elektronisk krigføring, angivelig brukt til å beskytte et stridsvognregiment under en øvelse i Leningrad fylke, ifølge mil.ru.