Slik unngår du å gå i Black Friday-fella

Den siste fredagen i november er det full shoppingbonanza når butikker over hele landet har salg på Black Friday.

Dagen er kjent for å ha ekstremt gode tilbud, og de aller mest prisbevisste blant oss kan med gjøre noen virkelig gode kjøp.

Men er man ikke forsiktig, kan man trampe rett i svindelfellen.

Profesjonelle svindlere

Forbrukerrådet forteller at de ser en stadig større fare for at nordmenn lar seg lure av svindelnettsider.

– Vi gjorde en befolkningsundersøkelse i 2015, og avdekket at 500.000 nordmenn hadde blitt forsøkt svindlet på nett. Nå vet vi at stadig flere handler på nett, så det er all grunn til å tro at det tallet har økt, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, til TV 2.

Hun forteller at de i år alene har mottatt 500 henvendelser fra nordmenn som lurer på om de er i ferd med å bli lurt av useriøse aktører. Bystad mener det er et tegn på at forbrukere blir mer bevisste, og flinkere til å kjenne igjen svindel.

– Svindlere blir stadig mer profesjonelle. Man må ikke piske seg selv om man har latt seg lure. Det er ikke lett når sidene ser proffe og overbevisende ut. Og det er ekstra viktig å være på vakt i forbindelse med Black Friday. Da er det mange gode tilbud, og man er kanskje mindre forberedt enn vanlig, sier Blyverket.

Millioner av kroner

Det er ikke lett å anslå nøyaktig hvor mye penger som går tapt til useriøse aktører, men svindeljegerne i DNB fanger regelmessig opp overføringer de mener er mistenksomme. DNBs leder for bedrageribekjempelse, Terje Fjeldvær, forteller at det antageligvis dreier seg om i underkant av ti millioner i året, og at det stort sett dreier seg om overføringer til Kina eller Danmark.

SVINDELJEGER: Terje Fjeldvær leder gruppen som jobber med bedrageribekjempelse i DNB. Foto: DNB

– Det dreier seg ofte om beløp under 5000 kroner, så noen kjempesmell vil jeg ikke påstå det er, selv om det er kjedelig, sier Fjeldvær.

Han forteller at de useriøse nettsidene kan dukke opp i annonser på sosiale nettverk, for eksempel på Instagram, og at de har sett både nettsider med egne navn, og sider som etterligner kjente merkevarer som for eksempel Elkjøp. Fjeldvær sier de primært har jobbet med butikker som etterlikner andre butikker.

De har også eksempler på at kunder mottar en falsk ordrebekreftelse på e-post, og at de falske nettbutikkene på den måten fremstår troverdige og seriøse.

– I starten av 2019 så vi så en veldig oppblomstring av saker rundt falske Elkjøp-sider fra Danmark. Vi har jobbet med å forebygge og stanse overføringer til disse sidene. Det er utfordrende da de skifter navn hele tiden, sier Fjeldvær.