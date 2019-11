BBC skriver at det er den amerikanske forskeren og professoren Jennifer Smith som mener at genetikk er årsaken til at noen ikke kan fordra grønnsaker.

Hun forteller at et smaksreseptorgen kalt TAS2R38, som vi arver fra våre foreldre, er med på å bestemme om du liker for eksempel blomkål og brokkoli.

Smith er professor i hjerte- og karvitenskap ved University of Kentucky School of Medicine i Lexington.

Hun og kollegene har tatt en nærmere titt på hvordan ulike versjoner av dette genet kan forklare hvorfor noen sliter med å få i seg nok grønnsaker.

Forskeren forklarer at alle bærer to av disse genene, og at det er to såkalte haplotyper av det: Den recessive typen AVI og den dominerende typen PAV.

Ødelegge-dagen-din-nivå

Science Daily skriver at de som har PAV-typen synes at grønnsaker smaker mye bitrere enn de som har AVI-typen.

Smith og kollegene har fulgt 175 mennesker. De fant ut at deltakerne som har PAV-typen bare spiste små mengder grønnsaker.

– Vi snakker om et «ødelegge-dagen-din-nivå» på bittersmaken de kjente da de smakte på testmaten. Disse menneskene vil sannsynligvis synes at brokkoli, rosenkål og kål er ubehagelig bittert, og de kan også reagere negativt på mørk sjokolade, kaffe og noen ganger øl, skriver Smith i American Heart Association.

Vil maskere smaken

Smith mener at resultatene for forskningen kan hjelpe helsepersonell med å utforme sine ernæringsråd.

– Du må ta hensyn til hvordan ting smaker hvis du virkelig ønsker at pasienten din skal følge ernæringsrådene dine, skriver hun.

Forskerne vil nå se nærmere på om hvorvidt krydder kan hjelpe med å maskere den bitre smaken og gjøre grønnsaker mer tiltrekkende for de som virkelig ikke liker smaken av det.