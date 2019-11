Fredag morgen rykket dansk politiet ut til to adresser på Sjælland. På hver adresse ble det funnet en død kvinne, opplyser politiet i en pressemelding.

Dansk politi mener det er en sammenheng mellom de to drapssakene.

En kvinne ble funnet i Ruds-Veby og en annen i Knudby. Begge steder ligger på Sjælland.

En 39 år gammel mann er pågrepet i saken.

– Det er min oppfatning at det er to tragiske saker som har skjedd i et lite miljø, sier politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falster Politi.