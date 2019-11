Disney merker klassikere med «rasisme»-advarsel: – Viser at vi ikke ville gjort dette om igjen

Den amerikanske strømmetjenesten til Disney har valgt å merke fem Disney-klassikere med advarsler mot «utdaterte kulturelle skildringer», ifølge Forbes.

– Dette støtter jeg. Mange av disse filmene er klassikere og jeg tror det er en lettere gjennomførbar løsning å gi en advarsel enn å fjerne filmene helt, sier Cora Alexa Døving, forsker ved senter for Studier av Holocaust og Livssynsminoriteter.

– Viser at vi er bevisst nå

Døving mener det er positivt at man tar grep for å vise at holdningene er endret.

POSITIV: Cora Alexa Døving, forsker ved HL-senteret, er positiv til Disney sine grep. Foto: Universitetet i Oslo (UiO)

– En merking viser at vi er bevisste nå, og at vi ikke ville gjort dette om igjen, sier hun.

Hun peker på at merkingen er spesielt viktig med tanke på barn som fortsatt ser disse filmene.

– Filmene vil sirkulere i mange år fremover. Å vise til barna at, hallo, dere ser ting man ikke mener den dag i dag. Det er fint at disse filmene viser dette, forteller Døving.

Ny strømmetjeneste

Den nye strømmetjenesten til Disney, Disney+, er enn så lenge ikke tilgjengelig i Norge.

PR -ansvarlig for Disney Norge, Cathrine Kanck-Vårdal, ønsker ikke komme med en kommentar om hvorvidt det vil bli lignende advarsler når tjenesten komme til Norge, ifølge Dagbladet.

Døving mener det er en positiv signalisering å gjøre de samme tiltakene i Norge når det blir aktuelt.

– Norge har en nasjonalhistorie med en urbefolkning som har blitt fremstilt gjennom stereotyper i mange år. Å innføre det samme tiltaket vil være en positiv signalisering til alle, sier hun.

De fem filmene

Det er fem filmer som har blitt merket med advarsler. Disney+ har også tobakkadvarsler på filmer hvor røyk er involvert.



Dumbo (1941)

Dumbo inneholder en scene som viser en gruppe kråker som røyker sigarer. Lederen deres heter Jim Crow, tydelig inspirert av Jim Crow-lovene som innebar rasemessig segregering, gjennom å påby at de offentlige områdene hvor svarte og hvite kunne ferdes skulle holdes adskilt.

Peter Pan (1953)

Peter Pan har blitt kritisert for sin fremstilling av urbefolkningen i Amerika, samt sangen «vi gjør den røde mannen rød». I følge sangen er indianerne røde fordi en innfødt amerikaner rødmet når han kysset en jente. Hudfargen har ifølge filmen vært en del av amerikanernes hudfarge siden dette.