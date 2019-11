Instagram gjør endringer – norsk influenser raser

Tidligere i år ble det kjent at den populære bildedelingstjenesten Instagram testet ut ideen om å skjule likerklikkene på Instagram-poster.

Formålet var å begrense press blant brukerne om å få høye likerklikk.

Endringene ble først testet ut i Canada, Australia, New Zealand, Japan, Irland, Italia og Brasil. Nå blir det også Norges tur, og for noen norske brukere har endringen allerede trådt i kraft.

Forskjellen fra tidligere vil i hovedsak være at man ikke kan se andres likerklikk-antall, men man vil fortsatt kunne se hvem som har likt sitt eget bilde.

Ulempe for influensere – fordel for unge

Journalist og influenser Morten Hegseth (33) har et todelt syn på saken. På den ene siden, mener han det er politisk korrekt å si at man er imot et samfunn der likes rangerer mennesker i verdi.

Samtidig innrømmer han at han som influenser med mange følgere selv, gjerne vil at folk skal se hvor mange likes han har.

– Alt i alt, det at Instagram fjerner likes er kanskje det minst alvorlige samfunnsproblemet vi har i dag, og den største konsekvensen er vel at noen «influenser-egoer» blir såret, inklusive mitt eget, sier Hegseth til TV 2.

Selv om han tror flere av de største influenserne vil mislike endringen, er han samtidig positiv til følgene det kan få for unge som sliter med press.

– Man ser jo at ungdom i dag sliter mer enn de gjorde før, og forskningsrapporter viser at sosiale medier kan være en av årsakene. Dersom det å fjerne likes kan gjøre at interne konkurransen blant ungdom blir mindre, så applauderer jeg det, sier han.

– Tror du Instagrams brukere vil finne nye måter å rangere hverandre på?

– Nå står jo slaget i mye større grad om følgere og ikke oppslutning. Hva det vil bety og om det har negative konsekvenser, det vet jeg ikke helt. Det blir spennende å se hva resultatet av dette her vil bli, sier Hegseth.

Raser mot endringen

Influenser Erik Anders Sæter (22), kjent fra blant annet Farmen kjendis, har derimot ikke mye til overs for den nye endringen. Han tror dette vil gå mer ut over de som lever som influensere, enn det vil gagne unge som sliter med press.

– Det man ser fra prøveprosjektene i andre land, er at engasjementet fra folk blir mindre når man ikke ser «likes»-ene, noe som igjen gjør at også rekkevidden til innleggene blir mindre. Det åpner opp for folk som ikke lager engasjerende innhold. Likerklikk er jo også en pekepinn for å se hva folk vil ha, sier Sæter til TV 2 og legger til: