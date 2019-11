Fredag fra kl. 17.00: Se Norge-Færøyene på TV 2 eller Sumo!

Det hevder nettstedet The Athletic, som i sommer hentet flere av Storbritannias mest profilerte journalister til sin fotballsatsing.

Ifølge dem skal Ole Gunnar Solskjær ha bedt Simon Wells om spesifikt å følge Haaland.

The Athletic skriver at Wells omtales som Solskjærs «personlige speider» innad i klubben.

De to skal ha blitt kjent med hverandre da Wells speidet for Manchester United i Skandinavia. Solskjær forfremmet nylig Wells til en mer betydelig rolle i klubbens speidersystem, hevder nettstedet.

Der de andre speiderne sendes rundt på mer faste oppdrag, er det angivelig Solskjær som bestemmer hvor Wells skal dra. Speideren skal ha vært til stede på en av Haalands Champions League-kamper, der han har scoret utrolige sju mål på fire kamper.

Også Mario Mandzukic sies å være på radaren til Solskjær.

«Han kan være en kortsiktig løsning i januar, men Haaland er nå et klart overgangsmål for fremtiden», skriver The Athletic.

TV 2s fotballekspert synes ikke det er overraskende om Solskjær er interessert i å hente eleven fra Molde-dagene.

– Han kjenner jo både Erling og Alf-Inge (Håland, journ. anm.) godt, og har en relasjon fra tiden i Molde. At Solskjær var der, var nok mye av grunnen til at han dro til Molde. En må nesten kunne forvente at United er på jakt eller interessert i ham, sier Jesper Mathisen.

– Når du har scoret så mange mål på så få kamper i Champions League, er det ikke mange spisser i Europa som er mer interessant om dagen. Det er jo også en posisjon jeg tror Solskjær er interessert i å forsterke både på kort og lang sikt, påpeker han.

– Tror du Manchester United er en passende klubb for Haaland?

– Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror det hadde vært en veldig godt match. Men jeg tror nok Solskjær også er litt forsiktig og trenger god backing. En del andre skal ha sett Haaland og være enig med ham. Noe av det han fikk kritikk for i Cardiff, var at han hentet mange nordmenn som ikke var gode nok for det nivået, poengterer Mathisen.

Saken er imidlertid en helt annen med Haaland, understreker den tidligere Start-profilen. Både når det gjelder prisklasse og nivå.

– Henter United ham og det ikke fungerer, vil det være veldig negativt for Solskjærs del. Jeg tror at Solskjær er på jakt, og at det kan bli en realitet allerede til sommeren. Om Alf-Inge, Erling Braut Haaland og Red Bull Salzburg vil.

