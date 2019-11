Cody Keenan (28) fra New Zealand er på rømmen, og i et Facebook-innlegg ber politiet i Waikato publikum om hjelp til å finne ham.

De beskriver ham som en slank fyr på 170 centimeter høy - og «med en karakteristisk tatovering».

Det kan man trygt si at han har.

Politiet har lagt ut et bilde av Keenan, som nå går sin seiersgang på nett.

Rømlingen har nemlig tatovert «Mighty Mongrel Mob» i halve ansiktet.

Stjal han sprittusj?

I kommentarfeltet er det mange som forteller at de fikk seg en god latter av bildet.

«Jeg lurer på om noen vil kjenne ham igjen,» spøker en mann.

«Han går i ett med omgivelsene. Blir umulig å finne,» skriver en annen.

«Hørte at han ble tatt for å ha stjålet sprittusj på supermarkedet,» kommenterer en mann, og viser til at tatoveringen ser hjemmelaget ut.

Advarer mot å ta kontakt

Til tross for at mange i kommentarfeltet mener at Keenan ser ganske så ufarlig ut, advarer politiet mot å kontakte ham direkte hvis de ser ham.

De forteller ikke hvorfor han er etterlyst, men ifølge Stuff har han flere ganger vært på rømmen. I fjor skal han ha unnlatt å møte opp i retten, og ble derfor etterlyst.

Skal vi tro den enorme ansiktstatoveringen, er 28-åringen medlem av Mongrel Mob, som er en beryktet newzealandsk bande som har mer enn 30 forgreninger rundt om i landet, inkludert i Waikato.

«Cody burde ikke bli kontaktet direkte. Hvis du ser ham, vennligst ring 111 med en gang,» skriver politiet i Facebook-innlegget.