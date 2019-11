Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune vil gjerne beholde NRK i Oslo.

Etter kommunen kaller en «helhetlig vurdering», er det kun kommunens tomt sør for Økern Torg som fremstår som aktuell for salg til NRK. To tomter på Tøyen er forkastet.

– Økern-tomten er relativt sentral og ligger rett ved et kollektivknutepunkt. Det er en stor, fin tomt med fleksibilitet og mulighet til å utvide, noe som har vært viktig for NRK, sier byutviklingsråd Hanna Marcussen (MDG) til Aftenposten.

Hun påpeker at kommunen har et veldig begrenset utvalg store tomter, og mange er allerede satt av til skoler, barnehager og sykehjem.

– Det viktigste for oss er ikke nødvendigvis at de velger kommunens tomt, men at de blir i byen, sier Marcussen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen understreker at det viktigste er å finne en totalpakke.

– Det viktigste er at vi finner en tomt som er bra for NRK, som blir et godt sted for de ansatte og for publikum, samtidig som det skaper ringvirkninger for kultur og TV-bransjen, sier Eriksen, som også er opptatt av transportmulighetene.

Han sier flere har meldt seg i kampen om å tilby NRK ledig tomt, både private og kommunale aktører. En endelig beslutning blir tatt etter nyttår.

– Vi trenger ikke å ­beslutte noe innen en viss dato, men jeg håper vi har noe klart i løpet av noen få måneder, sier Eriksen.

(©NTB)