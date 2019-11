– Det var utrolig uansvarlig av meg

– Hva tenker du om det?

– Nei, i dag tenker jeg jo at det helt idiotisk. Forferdelig dumt, sier han.

Lå med full 16-åring

Tonning Riise innser nå at oppførselen hans på partifester i disse årene kan ha blitt oppfattet som «ubehagelig, klein og upassende».

En gransking Aftenposten gjorde i januar 2018 avslørte at det var et Unge Høyre-fylkeslag som ikke ville ha ham på besøk på grunn av dette.

Avisen intervjuet anonyme kilder som var spesielt opprørt over en hendelse på et fylkesårsmøte i 2014. Ifølge avisen hadde Tonning Riise hatt: «seksuell omgang med en da 16 år gammel jente, som var svært beruset og ute av stand til å gjøre rede for seg».

Til Vårt lille land sier Tonning Riise at det er viktig for ham å understreke at han ikke sår tvil om jentas opplevelse av det som skjedde.

– Det er ikke det at jeg ikke tror på henne når hun sier at hun var såpass beruset at hun ikke husker noe særlig. Jeg har ikke noe grunnlag for å betvile hennes historie. Men det eneste jeg kan si er at det ikke var mulig for meg å oppfatte det (at hun var så full), på det tidspunktet.

Tonning Riise avviser påstanden fra anonyme kilder i Aftenposten om at han hadde fått i oppgave å passe på den fulle jenta. Han medgir at de begge drakk alkohol på festen, men avviser påstandene om at han skal ha skjenket henne.

– Det som gjør dette veldig alvorlig er påstanden om at du skal passe på en altfor full 16-åring, også ender du i seng med henne?

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Og det er dette som gjør det så vanskelig å svare på en sånn sak. For på den ene siden har jeg lyst til å være veldig tydelig på at jeg beklager det som skjedde. Det var forferdelig uansvarlig og dumt. Men på den andre siden må jeg også kunne si fra om de tingene jeg mener ikke har skjedd.

– Hun mener du bagatelliserer det som skjedde, og at hun egentlig ikke ville. Hvordan forstår du det hun sier?

– Jeg blir jo lei meg at hun har den opplevelsen av det. Jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å beklage, og si det var forferdelig dumt. Det hører med til historien at jeg tok kontakt med henne etter at det skjedde og beklaget hvis det hadde gått for langt. Jeg fikk ikke da inntrykk av at hun hadde vonde følelser rundt dette. Men jeg forstår godt at hun ved ettertanke ikke syntes det var greit. For det var ikke greit, sier han.

Tonning Riise medgir at han feilet som ansvarsperson, også om man bare skulle legge hans fremstilling av hendelsesforløpet til grunn.

– Ja, så var det likevel helt idiotisk. Det burde ikke skjedd.

Fryktet selvmord

Aftenpostens arbeid med saken utløste sjokkreaksjoner i Høyre. Tonning Riise annonserte selv sin avgang som Unge Høyre leder før artikkelen om «16-åringen» ble publisert.

Historien fikk stor offentlig oppmerksomhet.

For Tonning Riise opplevdes det som om omverdenen fordømte ham som menneske. En kamerat tok ham hjem til seg og lot ham bo der i ukene mediestormen pågikk. De fleste store redaksjoner i Norge ønsket en kommentar fra Tonning Riise, men han følte seg lammet og ute av stand til å svare.

– Realiteten var at jeg satt med hendene i fanget på sofaen til en kompis og prøvde å puste.

Tonning Riise husker disse ukene som en følelse av total håpløshet. På et tidspunkt ble kameraten urolig for at han ville ta sitt eget liv.

– Uten gode venner vet jeg ikke hvordan det hadde gått.

Blikkene

Det er snart to år siden metoo-oppgjøret. Fortsatt preger saken hverdagen til Tonning Riise. Han er ute av alle sentrale posisjoner i Høyre, den lovende politiske karrieren ligger i grus. Men som folkevalgt er han likevel pliktig til å sitte perioden ut på Stortinget.

Det tyngste er likevel blikkene fra fremmede, og følelsen av å være støtt ut i kulden.

– Du får sånn ny dørstokkmil å gå hele tiden. I starten så er jo bare det å komme seg ut av huset og ned på butikken et stort skritt, for det kjennes som om alle ser på deg. Alle gjør nok ikke det, men det føles sånn. Så er det det å gå på bussen eller ta toget. Alle sånne ting blir jo barrierer som man bare må komme seg over.

– Soner du en straff? Og i så tilfelle, når har du sonet ferdig?

Kristian Tonning Riise har ikke har noe svar på det spørsmålet.

– Det eneste jeg egentlig kan gjøre er å beklage, og ta ansvar for det som har skjedd. Og forsøke å nyansere det jeg mener er feil. Så må folk bare ta det, eller ikke ta det.

Kvinnen som vi her har omtalt som «16-åringen» er nå 21 år. Hun har avslått å bidra til programmet, og denne artikkelen. Gjennom sin advokat sier hun at hun har lagt saken bak seg og ikke ønsker noen omtale.

Se hele intervjuet med Kristian Tonning Riise i Vårt lille land, på TV 2 Sumo.