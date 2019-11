Finanstilsynet foreslo i september at grensen for maksimal gjeldsgrad på et boliglån skulle reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier i en pressemelding at regjeringen mener den nåværende grensen på 5 ganger inntekt gjør nok til å kontrollere boligmarkedet.

– Boliglånsforskriften virker etter hensikten, og boligmarkedet er i bedre balanse. Derfor viderefører vi boliglånsforskriften uten nye innstramminger, sier Jensen.

Torsdag fastsatte regjeringen en ny boliglånsforskrift som trer i kraft 1. januar 2020. Kravene i dagens boliglånsforskrift videreføres i den nye forskriften som skal gjelde frem til 31. desember 2020.

Boliglånsforskriften stiller krav til lånets belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Denne fleksibilitetskvoten er 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, med unntak av i Oslo, der den er 8 prosent.

Saken oppdateres