Det får TV 2 bekreftet fra flere kilder med kjennskap til saken.

Verken kvinnens forsvarer Christian Flemmen Johansen eller politiadvokat Nina Bakken ønsker å bekrefte opplysningen fredag morgen.

TV 2 får bekreftet fra politikilder at alle pårørende er varslet om hendelsen.

Den avdøde kvinnen ble funnet etter at politiet fikk en bekymringsmelding torsdag. Meldingen kom fra et omsorgsenter og gikk ut på at kvinnen ikke hadde kommet hjem fra et besøk hos datteren sin.

Dramatisk video

To dager tidligere, tirsdag ettermiddag, hadde datteren blitt pågrepet på Oslo Sentralstasjon etter det politiet mener var et drapsforsøk. Ifølge siktelsen forsøkte 36-åringen å drepe en tilfeldig kvinne med kniv.

Den fornærmede kvinnen i 60-årene kom unna hendelsen uten fysiske skader. Hun har i avhør forklart at hun satt i ankomsthallen og ventet på toget hjem fra Oslo.

En overvåkningsvideo som politiet har sikret, viser at flere personer overmanner 36-åringen og har kontroll på henne til politiet kommer til stedet.

Siden har kvinnen vært til psykiatrisk vurdering. Torsdag ble hun varetektsfengslet i fire uker.

– Vanskelig situasjon

Kvinnens forsvarer forteller at hun har det svært tungt, men at hun samarbeider med politiet etter beste evne.

Torsdag kveld satt hun i avhør i omkring en time. Der har hun knyttet seg både til drapsforsøket og drapet.

– Hun har gjennomført et kort avhør. Foreløpig har ikke spørsmålet om straffskyld vært tema, og hun vil forklare seg videre på et senere tidspunkt, sier Flemmen Johansen.



FORSVARER: Advokat Christian Flemmen Johansen fra Advokatfirmaet Elden forsvarer den 36 år gamle kvinnen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politiet har en formening om hvordan kvinnens mor ble drept, men ønsker ikke å si noe om dette på nåværende tidspunkt. De jobber ut fra en teori om at drapet og drapsforsøket ikke har noen sammenheng.

Den avdøde vil bli obdusert fredag.

Kjent for politiet

Den siktede kvinnen er godt kjent for politiet fra før.

– Hun har en lang historikk og er kjent for oss for en flere ulike forhold, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2.

To dommer fra 2016 viser at kvinnen er domfelt for en rekke narkotikalovbrudd og mindre alvorlige vinningsforbrytelser.

I januar møter hun i en straffesak i Oslo tingrett, der hun står tiltalt for mindre alvorlige voldshandlinger mot en fengselsbetjent og en sykepleier.