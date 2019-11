De to ble benådet tidlig fredag morgen opplyser presidentens kontor fredag morgen.

Dermed ligger alt til rette for at de utveksles mot Frode Berg og to litauere som er spiondømt i Russland.

Russiske spioner

De to spiondømte russerne som er benådet er Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko.

Den russiske etterretningsoffiseren Sergej Moisejenko ble pågrepet i 2014 for spionasje, soner en dom på 10,5 års fengsel i Litauen, ifølge den siste trusselvurderingen til Litauens sikkerhetsmyndigheter.

Russeren Nikolaj Filiptsjenko ble i 2017 dømt til ti års fengsel i Litauen. Sikkerhetsmyndighetene mente etterretningsoffiseren fra FSB forsøkte å rekruttere muldvarper som skulle brukes til å spionere på Litauens president, ifølge BBC.

Foto: PETRAS MALUKAS/AFP/NTB scanpix

De siste dagene har det vært ventet at litauens president Gitanas Nauseda ville benåde de to russerne, slik at de kan utveksles mot norske Frode Berg og to litauere som er spiondømt i Russland.

En fangeutveksling er ventet å skje i nær framtid.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer om dette på nåværende tidspunkt. Vi vil svare på mulige spørsmål i nær fremtid, sier presidentens talsperson Antanas Bubnelis til Baltic News Service (BNS).

Dømt til 14 år

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få Berg utlevert. I forrige uke stemte Litauens parlament for en lovendring som åpner for spionbytte, og denne uken signerte presidenten loven som kan gjøre det lettere å få Frode Berg hjem til Norge.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har tidligere sagt til TV 2 at den spiondømte nordmannen sendes til Norge så fort benådningen er godkjent.