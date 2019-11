Rådhuset ligger på Venezias berømte Canal Grande. Den italienske byen har vært i knestående den siste uken etter å ha opplevd de verste oversvømmelsene på over 50 år.

Rådhuset, som ligger i Ferro Fini-palasset, begynte å ta inn vann rundt klokken 22 tirsdag kveld, da politikerne debaterte budsjettet for 2020, skriver CNN.

– Ironisk nok ble rommet oversvømt to minutter etter at majoriteten stemte mot våre forslag til endringer for å takle klimaendringer, skriver Andrea Zanoni, representant for Partito Democratico, på Facebook.

Blant endringene majoriteten nedstemte var tiltak for å støtte fornybare kilder, bytte ut dieselbusser med mindre forurensende busser, skrote forurensende ovner og redusere plastikkbruken, skriver Zanoni.

En representant for regionsstyret bekrefter til CNN at rådhuset ble oversvømt. Regionsstyrets president, Roberto Ciambetti fra det høyrepopulistiske partiet Lega Nord, nekter for Zanonis påstander om at regionsstyret ikke gjør nok for miljøet.

– Vi stemmer for et regionalt budsjett som har brukt 9,7 milliarder kroner over de siste tre årene i kampen mot luftforurensning, noe som er en avgjørende faktor i klimaendringene, sier han i en uttalelse.

Ciambetti la selv ut en video fra rådhuset, og sier til den lokale avisen Giornale di Vicenza at de aldri har opplevd en lignende oversvømmelse.

– Aldri tidligere har en slik situasjon oppstått her. Det var ikke mulig å forlate bygningen. Det var foretrukket for å garantere for tryggheten at alle ble igjen inne, sier Ciambetti.

Resten av ukens møter er flyttet til byen Treviso.