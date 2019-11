Tidligere i år startet superstjernen en krangel med industrimogul og stjernemanager Scooter Braun, som har kjøpt opp Swifts tidligere plateselskap Big Machine. Braun sitter nå på rettighetene til Swifts seks første album.

Torsdag gikk 29-åringen til nytt til angrep på stjernemanageren i et Facebook-innlegg, i forbindelse med at hun skal opptre på American Music Awards, skriver AFP. Swift skal hedres som tiårets artist under prisutdelingen. Hun ønsker å framføre en medley av egne sanger, men ifølge sangeren blir ikke dette mulig på grunn av Braun.

Skal spille inn album på nytt

Swift skriver at hun skal spille inn sine første album på nytt, for selv å sitte på rettighetene til musikken, noe kontrakten hennes tillater fra november neste år. Braun og hans partner Scott Borchetta mener en opptreden under AMA vil være et brudd på denne kontrakten.

– De mener det vil være å spille inn musikken min på nytt før jeg får lov, skriver sangstjernen på Facebook.

Swift mener sjefene «utøver en tyrannisk kontroll» over henne. Hun røper også at det snart vil komme en Netflix-dokumentar om henne, men heller ikke der vil artistens gamle verker være med.

– Det er ikke slik jeg planla å fortelle det til dere – Netflix har laget en dokumentar om livet mitt de siste årene. Scott og Scooter har nektet oss å bruke min eldre musikk og opptak fra opptredener, selv om verken de eller Big Machine nevnes i filmen, skriver Swift.

Stiller to krav

Hun hevder plateselskapsjefene krever to ting fra henne for at hun skal kunne bruke musikken.

– Scott Borchetta har fortalt teamet mitt at de vil la meg bruke musikken kun hvis jeg gjør disse tingene: Går med på å ikke re-innspille kopiversjoner av sangene mine neste år (noe jeg har lov til og gleder meg til), og de har også fortalt teamet mitt at jeg må stoppe å snakke om han og Scooter Braun.

Swift forteller at hun går ut med dette for å hjelpe andre artister å unngå og oppleve det samme.

– Beskjeden til meg var veldig tydelig. I bunn og grunn, vær en snill jente og hold kjeft.

– Det er IKKE GREIT, fortsetter Swift.