Stoltenbergs møter i Det hvite hus skjer dagen etter at de offentlige riksrettshøringene startet i Det hvite hus.

Stoltenberg deltok på den internasjonale koalisjonen mot IS med Mike Pompeo som vert, og møtte også USAs president Donald Trump.

Natos generalsekretær ville ikke uttale seg om de pågående høringene da han møtte pressen etter møtene.

– Jeg vil ikke si noe som gjør at Nato blir trukket inn i en innenrikspolitisk situasjon her i USA om riksrett. Jeg er opptatt av at Nato fortsetter å gi betydelig støtte til Ukraina. Enhver kommentar fra min side som knytter seg til den amerikanske beslutningen, som nå er en del av de høringene som knytter seg til de høringene, vil bare kunne skape problemer, sier generalsekretæren til Dagbladet.

Viktigst på møtet med Trump var forbredelsene til Natos toppmøte i London i desember, der byrdefordeling mellom landene i Nato trolig bli det viktigste temaet.

Diskuterte situasjonen i Syria

Under møtet med koalisjonen mot IS diskuterte toppene den betente situasjonen i Syria.

– Vi diskuterte også viktigheten av å stå sammen i kampen mot internasjonal terrorisme. Alle Nato-allierte er del av en global koalisjon som kjemper mot IS. Jeg gratulerer USA for deres handlinger mot IS-leder al-Baghdadi. Dette har vært en milepæl i kampen mot internasjonal terrorisme.

Mange Nato-land er dypt uenige i USAs beslutning om å trekke seg ut av Nord-Syria tidligere i høst. De mener dette førte til at Nato-landet Tyrkia gikk inn, og det bidro også til å styrke både Russlands posisjon, det syriske regimet og IS.

– Vi diskuterte, selvsagt, situasjonen i Nord-Syria, og det er ingen hemmelighet at det er forskjellige syn blant de Nato-allierte om dette temaet. Men vi står sammen, og er alle enige om viktigheten av å opprettholde det vi har oppnådd i kampen mot vår felles fiende IS. Vi må støtte forsøkene på å finne en politisk løsning på krisen i Nord-Syria.

– Vi må også anerkjenne at Tyrkia er den allierte som har blitt offer for flest terrorangrep, og har 3,6 millioner flyktninger fra Syria. Så ja, det er litt forskjellige synspunktet når det kommer til Tyrkias rolle i nordlige Syria, men samtidig er Tyrkia en verdifull alliert, og spiller en viktig rolle i våre forsøk på å bekjempe internasjonal terrorisme.