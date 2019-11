– At vi sitter her som 40-åringer og spiller i Skambankt fortsatt – det er jo ganske fantastisk, sier vokalist Terje Winterstø Røthing.

I 25 år har rockegruppa vært synonymt med intense trommer, energisk rock, punk og hardrock.

Nå legger bandet ut på jubileumsturné med ny plate i kofferten – og slår på stortromma ved å dra ut pluggen helt.

– Et band i bandet

De elektriske gitarene blir liggende igjen på Nord-Jæren. Denne gangen skal alt gjøres akustisk.

– Du hadde ikke tenkt at dette var Skambankt, hvis du ikke visste hva det var, sier bassist Tollak Kalvatn Friestad.

Gutta beskriver den nye stilen som å starte nytt band i bandet. De kaller det et overskuddsprosjekt hvor de har fått muligheten til å utforske en type musikk de alltid har hørt på, men ikke selv har spilt.

– Det er kjekt å prøve noe helt annet. Vi hører ikke bare på rock og får spille på litt andre referanser. Tar ting helt ned, sier Winterstø Røthing, som også er kjent som gitarist i Kaizers Orchestra.

SKAMBANKT: Siden midten av 1990-tallet har gruppa produsert rockemusikk. Nå skal de legge ut på akustisk turné. Foto: Eirik Halvorsen

«1994»

Det nye albumet har fått navnet «1994» og er oppkalt etter året Skambankt ved en ren tilfeldighet ble til.

Et annet band kunne ikke stille til en avtalt spillejobb og barndomsvennene fikk i løpet av et par timer rasket sammen ni låter som ble fremført samme kveld.

Albumet inneholder 11 kjente låter i ny drakt, i tillegg til den helt nye sangen «Når eg sover».

TV 2 møtte rockebandet i hjertet av Stavanger:

Popup-sjappe i Stavanger

I tillegg til ny plate og akustisk turné i Oslo, Trondheim, Hamar, Bergen og Stavanger, åpnet gruppa denne uka en ny butikk.

– Vi skal ha kafe, konsert, bardrift og markere at vi har sluppet ny plate, sier vokalisten.

I butikken selger de Skambankt-effekter og vinylplater. Mye rart har samlet seg opp i løpet av årene, forklarer bandet.

– Det er en såkalt popup-butikk. Vi har tatt over et falleferdig lokale i Fargegata her i Stavanger. Så nå har vi ryddet drit i en uke, sier vokalisten.