I september ble flere dyr i North Carolina tvunget til å legge på svøm etter at orkanen «Dorian» traff staten med kategori 1 i styrke.

Nå har tre kuer dukket opp og myndighetene tror de har lagt på svøm etter orkanen. Kuene har fått det klingende kallenavnet «sjøkuene».

Rundt 20 kuer og 28 ville hester ble drept under orkanens herjinger. Funnet av de tre kuene som trasket rundt har sjokkert myndighetene og lokalbefolkningen.

Myndighetene sier til CBS News at kuene har svømt flere kilometer over et sund og ut på en øy kalt Cedar Island. Øya ligger langs USAs østkyst.

– De tre kuene spiser nå gress i fredfulle omgivelser på offentlig plass, sier oppsynsmann B. G. Horvat i en presseuttalelse.

Det er rundt 6.5 kilometer fra Core Sound til Cedar Island.

Kuene tilhørte en flokk på rundt 20 kuer. myndighetene tror at de tre kuene er av de få heldige. De antar at de fleste kuene omkom som følger av orkanen.

Nå skal myndighetene forsøke å returnere kuene til sitt hjem.

– Kuene vil mest sannsynlig bedøves før de fraktes hvem. Ferden vil naturligvis gå via båt, sier Horvat.