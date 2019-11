Like før klokken 19 torsdag fikk nødetatene melding om brann i en enebolig i Grimstad i Aust-Agder.

Det var åpne flammer i stua da brannvesenet kom til stedet.

De fikk raskt kontroll på brannen og startet gjennomsøking av boligen.

Det er bare én person registrert på adressen. Etter en stund ble vedkommende gjort rede for.

En halvtime etter at politiet var på brannstedet opplyser de at én person er pågrepet mistenkt for ildspåsettelse.