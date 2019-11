– Det er tøft å være norsk herreløper for tiden, det er det ikke tvil om, sier trener for allroundlandslaget, Eirik Myhr Nossum, til TV 2.

Han og sprinttrener Arild Monsen har allerede nå forhåndsuttatt åtte av ti mann til Norges tropp til mini-touren i finske Ruka, som sparker i gang verdenscupen fredag 29. november.

Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Emil Iversen, Sjur Røthe, Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar og Eirik Brandsdal er med på laget.

Uttaket er basert på fjorårets resultater og en helhetlig vurdering av sprint- og distanse, heter det fra langrennsledelsen.

– Dette gjorde vi også i fjor. Det er litt for å gi en del en ro inn mot Beitostølen, at de ikke nødvendigvis må prestere der. Det har vi gjort med hell før, sier Nossum.

Den nasjonale åpningen på Beito 22. til 24. november brukes som vurdering når de siste to plassene skal fylles.

– Unaturlig om de ikke er skuffet

Meritterte løpere, som Finn Hågen Krogh, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger, er blant de seks som skal kjempe om de to plassene.

– Hvilken melding sender dere da til disse?

– Uttak er det vanskeligste vi gjør. Man må ta noen hensyn siden det er en mini-tour. Det er mye matematikk og skjønn. Gutta er innforstått med at det er et tøft yrke de har valgt. Nå må de prestere bittelitt bedre på Beito.

– Er det kommet noen reaksjoner?

– Det er unaturlig om de ikke er skuffet. Da hadde jeg blitt bekymret, en jeg har ikke flere plasser. Det forstår de godt.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad har forståelse for forhåndsuttaket, men synes det er noe overraskende at det ble tatt ut så mange som åtte.

– Dette gir jo rennene på Beitostølen en ekstra verdi. Det blir spennende å se kampen mellom de som ikke er uttatt, og om de som er tatt ut viser god nok form. Utøverne har nok visst om det en stund, men det er modig å utelate navn som Krogh, Holund og Krüger, sier han.

Vil vinne alt

I Ruka gås det først en sprint, før 15 km klassisk og så 15 km jaktstart. Det gjør at man må ha noen sprintgen for å gjøre det bra. I fjor vant Alexander Bolshunov foran Emil Iversen. Johannes Høsflot Klæbo ble nummer to på sprinten.

Eirik Myhr Nossum sier ambisjonen egentlig er å vinne alt i år.

– Vi har veldig mange gode kort. Klæbo må nevnes. Emil Iversen var god i fjor. Han var i form tidlig da, vi håper han også er det i år. Skal du vinne sammenlagt, er du avhengig av å ta noen poeng på sprinten.