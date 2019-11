Ingveig (20) er blant verdens beste, men er helt ukjent i Norge

– Det er så gøy å kjøre. Dette er jobben – og livet mitt!

Ingveig Håkonsen «digger» trial, eller på godt norsk: Ferdighetskjøring med motorsykkel – ofte i terreng der det er vrient nok å ta seg fram til fots.

Proff

20-åringen er proff. Hun lever av å kjøre motorsykkel. Etter å ha møtt henne får du også inntrykk av at hun lever og ånder for trial.

Hun er kåret til årets motorsportsutøver i Norge, uansett gren. Ikke så overraskende, i alle fall ikke for dem som følger med. Håkonsen har nemlig vært suveren i Norge og Norden.

Og hun ble også europamester.

– Resultatene er ganske greie, ja, sier Håkonsen stolt.

– Jeg har ikke tid til noe annet enn trial. Dette er jobben min. Jeg bruker mye tid på dette. Dagen starter med økt på treningsstudio, deretter «mekking» på sykkelen, før jeg kjører trial. Og på ettermiddag og kveld er det sponsorarbeid, forteller 20-åringen.

For våghalser

TV 2 er med Håkonsen på en økt på sleipe steinknauser i Østfold. Uredd tar hun seg opp og ned og rundt bjørketrær. Vekselvis på ett og to hjul.

– Slapp av, dette går helt greit. Her handler det ikke om å kjøre fort, men mer om å velge korrekt spor – og ha kontroll, forklarer hun.

– Jeg synes fortsatt dette ser ut som en aktivitet for våghalser. Unnskyld, men må man være litt dum for å holde på med dette her?

– He-he. For å være helt ærlig, skulle jeg ønske at jeg var litt dummere. Da hadde jeg kanskje vært enda mer dristig.

– Hender det at du er redd mens du kjører?

– I alle fall ikke under løp, da er jeg så fokusert at frykt ikke eksisterer, men under trening får jeg mer tid til å tenke. Da dukker det jo opp situasjoner hvor jeg skvetter litt, svarer Håkonsen.

Ikke en A4-jobb

– Hva er det som driver deg?

– Det lurer jeg også på innimellom. Viktigst er jo at det er gøy. Jeg kan ikke tenke meg å ha en vanlig «åtte- til fire-jobb.» Jeg ser ikke for meg den type hverdag. Også har jeg vel alltid hatt lyst til å forbedre meg, bli best. Uansett om det er skole eller aktivitet på fritid. Jeg kan ikke forklare det på noen annen måte: Jeg tror liksom «driven» for meg er å bli best.

– Hvilke egenskaper er det du har som gjør deg til en ener i trial?