Tyrkia – Island 0-0:

Tyrkia er sammen med Frankrike klar for EM-sluttspillet i 2020.

Se jubelscenene etter at Tyrkia tok seg til EM øverst!

Det er klart etter at Tyrkia torsdag spilte 0-0 i gruppespillkampen mot Island i gruppe H på Türk Telekom Stadion.

– Den neste kampen Island skal spille mot Moldova kommer til å bli betydningsløs. Tyrkia og Frankrike er i EM i 2020. Tyrkia har gjort en meget god kvalifisering, og det er fortjent at de går til sluttspillet. Tyrkia er i EM for andre gang på rad, og har helt sikkert et håp komme lengre enn forrige gang. Da stoppet det i gruppen, konkluderte TV 2-kommentator Peder Mørtvedt etter det målløse oppgjøret.

– Island og trener Erik Hamrén må ta til takke med en ny mulighet i Nations League, poengterte kommentatoren.

Den første omgangen mellom lagene ble jevntspilt, med få sjanser til begge lag.

– Tyrkia hadde god kontroll på kampen og på EM-avansementet. De er helt sikkert fornøyd med resultatet så langt, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt etter de første 45 minuttene.

Etter pause overtok Tyrkia over mer og mer av spillet og kom til flere store målsjanser.

Men ti minutter før slutt var Island svært nære å score og sjokkere hjemmelaget. Innbytter Hördur Magnússon fikk stå alene på bakerste stolpe etter et corner, og headet rett på mål. Uheldigvis for Island og heldigvis for Tyrkia fikk hjemmelaget reddet avslutningen på streken.

Dermed endte kampen målløst, og Tyrkia kan juble for EM-billett til mesterskapet i 2020.