– Da folk ventet utenfor huset mitt, gjorde det meg helt gal. Jeg husker den følelsen jeg hadde da jeg var yngre. Følelsen av å føle meg fanget.

Slik beskriver ungpikeidolet Robert Pattinson (33) hysteriet som fulgte i kjølvannet av den enorme suksessen med «Twilight»-sagaen fra 2008 til 2012.

Over natten ble skuespilleren Pattinson kjent som den kjekke vampyren Edward Cullen, som forelsker seg i mennesket Bella Swan, spilt av Kristen Stewart (29).

Ekte kjærlighet

Paret ble sammen også i virkeligheten, noe som for alvor fikk populariteten rundt dem til å eksplodere.

– Den ene måneden var det ingenting, og den neste tok det helt av. «Twilight» var en merkelig læringskurve, sier Pattinson til God kveld Norge.

Her er Robert Pattinson fotografert på en filmgalla i Hollywood i oktober. Foto: Chris Delmas / AFP/ NTB scanpix

Forholdet til Stewart tok etter fire år slutt, og skuespilleren, som har gjort noen filmroller i ettertid, trakk seg mer vekk fra rampelyset.

Se video av God kveld Norge-intervjuet i toppen av saken.

Superhelt-rolle

Nå er han derimot tilbake, for alvor klar for å riste av seg «Twilight»-stempelet. Alt tyder på at det vil bli fullt mulig, når han nå har kapret hovedrollen som selveste Batman – en film vi må vente til 2021 før vi får se.

Han innrømmer at rollen krever mye av ham, men hyller det nye treningsregimet.

– Jeg pleide å hate og trene, men nå når jeg er i trettiårene, så liker jeg det faktisk. Det er veldig meditativt, og når man føler at man ikke tvinges til det, men at man gjør det for ens egen skyld, så er det en helt annen opplevelse, sier han.

Videre avslører han at han er en «ekstremist» i spiseveien, og at han kan få dilla på for eksempel pizza i flere måneder. Med en streng diett som følge av Batman-rollen, får han omsider variert kostholdet litt.

– Når jeg må slanke meg er kroppen min helt sånn «gudskjelov!», ler han.

Husker ikke Norgesbesøket

Men det er ikke bare Batman-filmen han er aktuell med: I september var briten på besøk i Norges hovedstad i forbindelse med innspillingen av filmen «Tenet», regissert av selveste Christopher Nolan.

Pattinson husker likevel svært lite fra timene i Oslo, og han skylder på at han nettopp hadde vært i Canada.

– Var det kanskje to dager? Jeg var så utrolig jetlagged, så jeg visste ikke en gang hvor jeg var, for å være ærlig, sier han.

Dater supermodell

Pattinson har siden i fjor datet den britiske supermodellen Suki Watherhouse (27), som tidligere var sammen med skuespilleren Bradley Cooper (44).

Men han er svært så sparsommelig med å dele noe fra privatlivet, og har funnet følgende oppskrift for å takle kjendisstatusen:

– Så lenge du ikke har Instagram, klarer du deg fint, sier han.

