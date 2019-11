Estlands tidligere landslagstrener i langrenn, Mati Alaver, ble i dag dømt for å legge til rette for doping. Episoden skjedde i i mars under ski-VM i Seefeld.

Flere utøvere ble under ski-VM arrestert, mistenkt for doping. I tillegg ble flere andre arrestert, både i Seefeld og i Tyskland. Det hele skjedde kun timer før startskuddet gikk på 15 kilometer klassisk.

Alaver sa seg ikke skyldig i saken, men fikk ett års betinget fengsel med seks måneder prøveperiode og en bot, i følge ERR News.

Statsadvokat Taavi Pern er stolt over avsløringene fra etterforskningen. Han er tydelig på at samarbeidet mellom flere land gjorde det mulig å få tilgang til viktig materiale til saken.

– Toppidrettsutøvere er rollemodeller for alle idrettspersoner, barn, amatører og andre toppidrettsutøvere. Bruken av forbudte teknikker påvirker ikke bare spesifikke utøvere, men kan også påvirke på et bredere plan. Utøvere som tar i bruk doping risikerer deres egen helse og eget liv. Og i de verste scenariene kan det å oppmuntre til doping også lede til seriøse og varige skader for et annet menneske, sa han.