Torsdag ble det kjent at forlegger Jan Mesicek i Lille Måne Forlag vil gi ut Durek Verretts bok «Spirit Hacking».

– Det åpnet seg en mulighet da Cappelen Damm trakk utgivelsen og ønsket boken stanset. Den grep vi. Vi fikk lese manus og vi likte boken veldig godt, sier forlagssjef i Lille Måne, Jan Mesicek til TV 2.

Mesicek mener det var helt feil av forlaget å trekke boken.

– Jeg synes absolutt at Durek får slippe til med sitt budskap. Jeg synes det var helt feil av Cappelen Damm å trekke den utgivelsen, og jeg synes ikke kritikken som har kommet står i forhold til hva boken handler om. Dette er en ganske god bok, forlagssjefen.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Boken vil være å se i norske bokhandler fra 29. november, og vil få tittelen «Sjamanens reise» i Norge.

Det er gjort en rekke endringer i boka i forhold til den som tidligere er utgitt. I den norske utgaven har det blitt gjort endringer i to av de mest omdiskuterte avsnittene.

Temaene som Verrett nå har endret på er de som omhandler barn og kreft.

Sjaman-bok stoppet

Boken har, allerede før den i det hele tatt har blitt utgitt her til lands, skapt mye furore. I oktober bestemte Cappelen Damm at de ikke ville gi ut boken likevel, basert på etiske vurderinger forlaget hadde gjort.

I den første utgaven av boken hevder Verrett at kreft er selvpåført og et resultat av at vi lenger ønsker å leve.

Han gikk i perioden etter at boken ble stoppet ut mot Norge og det han opplevde som sensur.

– Dere mobber både meg og kjæresten min for å selge aviser. Det er synd. Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten, sa Verrett i en direktesendt video på Instagram-story i oktober.

– Norge er et vakkert land

Dette var noe han senere beklaget i et nytt innlegg på sosiale medier.

– Jeg gjorde noen feiltakelser i et innlegg hvor jeg sa at Norge forbød boken min. Det var en misforståelse. Det var forlaget som stoppet boken min, så det vil jeg beklage, sier Verett i videoen.

Videre unnskylder han for å ha generalisert nordmenn.

– Det er ikke alle i Norge som har et problem med meg. Jeg vil ikke at folk skal misforstå det faktumet at Norge er et vakkert land, med vakre mennesker, og selvfølgelig kjæresten min som dere vet, som er prinsesse i Norge. Så jeg har selvfølgelig mye respekt og kjærlighet for landet.