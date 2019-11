Mathisen kommer fra rollen som konsernhovedtillitsvalgt i DNB. Valgperioden er for tre år.

– Vi skal være pådrivere for at våre medlemmer får den kompetansen som er nødvendig for å være forberedt på de endringene som kommer i arbeidslivet. Livslang læring vil være viktig, sier Mathisen.

Ledervalget ble gjort under Finansforbundets landsmøte, som arrangeres på Gardermoen.

Arne Fredrik Håstein ble valgt som ny nestleder. Han kommer fra rollen som konsernhovedtillitsvalgt i Storebrand.

Finansforbundet har 32.000 medlemmer i finans og IT. Forbundet er tilsluttet YS.