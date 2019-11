For alle med hjerte for Audi sine aller grommeste modeller, signert RS, er 2019 et jubelens år.

I løpet av året skal nemlig seks nye RS-modeller avdukes, og mange er allerede avslørt. Blant annet den nye RS Q3, RS 4, RS 6 og RS 7.

Sistnevnte har et beist av en V8-er under panseret på fire liter. Ut leverer den 600 hk og 800 Nm, nok til at femdørs-coupéen klarer 0-100 km/t på bare 3,6 sekunder!

Verdens raskeste SUV

Den siste RS-modellen Audi ennå ikke har avduket er RS-versjonen av nye Q8. Dette blir Audi sitt absolutte SUV-flaggskip, som skal konkurrere mot biler som Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe, BMW X6 M50i og Mercedes-AMG GLE 63 Coupé.

Det siste året har Audi gjort en rekke tester av SUV-en på blant annet Nürburgring, en av verdens mest krevende racerbaner. Og her har testene mildt sagt vært vellykket.

Nye RS Q8 har nemlig satt ny banerekord på Nürburgring i SUV-klassen, med tiden 7:42,253. Dermed kan Audi smykke seg med den respekterte tittelen «verdens raskeste SUV rundt Nürburgring».

Frem til nå har Mercedes hatt denne tittelen, med sin AMG GLC 63 S Coupé.

Det finnes foreløpig ingen offisielle bilder av RS Q8, men bilen deler mye med SQ8 (bildet).

Mercedes-AMG GLC 63 med ny rekord på Nürburgring

600 hk

Den nye Audi-tiden er 12 sekunder raskere enn den gamle Mercedes-rekorden. Og med tiden 7:42, er det ikke annet enn imponerende for en stor og tung SUV som RS Q8.

Når Audi slipper de endelige spesifikasjonene på nykommeren er ikke kjent, men de bør ikke være langt unna ettersom bilen lanseres innen årsskiftet.

Ryktene skal forresten ha det til at RS Q8 får samme motor som nye RS 6 og RS 7. Det vil si en V8-er på rundt 600 hk. Etter hvert venter nok også en Performance-utgave, med enda mer power.

Audi kommer med seks nye RS-modeller i år

Bjørnesterk diesel

Frem til RS Q8 lanseres, er det lillebror SQ8 som er sjef i dette segmentet hos Audi. Også denne har åtte sylindre under panseret, men de fores med diesel.

Faktisk er det snakk om den kraftigste dieselmotoren i en personbil på det europeiske markedet.

Her yter 4-literen 435 hk og vanvittige 900 Nm, sistnevnte tilgjengelig mellom 1.250 og 3.250 o/min. Kraftpakken sørger for en 0-100-tid på 4,8 sekunder, mens toppfarten er begrenset til 250 km/t.

Den kommende RS-utgaven av Q8 blir tidenes raskeste SUV fra Audi. Illustrasjonsfoto av SQ8

