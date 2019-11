Torsdag ble det kjent at en ulv som herjet i reinbeiteområde i Elgå i Engerdal, har blitt bedøvet fra helikopter, og flyttes til et område midt i ulvesonen.

Den rovdyrkritiske organisasjonen «Naturen for alle», mener det det myndighetene gjør er lovstridig. De krever at Mattilsynet griper inn.

– Dette er et klart brudd på lover og forskrifter Mattilsynet forvalter, mener Erling Nordgaard i «Naturen for alle».

– Myndighetene vet jo ikke hvor ulven kommer fra men antar at den er fra Finland/Russland. Dyret kan være infisert av truende bakterier vi ikke har i vår fauna. Derfor må det plasseres i karantene eller avlives snarest, mener Nordgaard.

– Det er lovlig

Miljødirektoratet avviser at de de gjør er lovstridig.

– Det vi gjør er lovlig og innenfor det handlingsrommet vi har. Vi har en avtale med svenske myndigheter der viktigheten av dyr som kan styrke genetikken i den skandinaviske ulvestammen understrekes, og flytting er en del av dette, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet til TV 2.

Ulven norske myndigheter mener er svært viktig for å bekjempe innavl. Foto; Statens Naturoppsyn/Miljødirektoratet

Han avviser at det myndighetene gjør er å regne som et dyreforsøk.

– Det er et forvaltningstiltak. Og det vi gjør er lovlig ut fra loven om Statlig naturoppsyn og dyrevelferdsloven.

Knut Morten Vangen mener det Miljødirektoratet gjør er innenfor lovverket. Foto: Miljødirektoratet

Det vakte sterke reaksjoner blant sørsamene i området da Fylkesmannen i Innlandet trakk tilbake fellingstillatelsen på ulven.

Nå bekreftes det at ulven er blitt bedøvet og at den skal fraktes med helikopter til et område midt i ulvesonen, og settes ut i naturen. Dette fordi den antas å ha vandret inn fra Finland eller Russland, og kan være viktig for ulvestammen i Skandinavia, som er preget av innavl.

– Ulven ble bedøvet og merket i formiddag. Den nå også utstyrt med GPS-halsbånd. Feltpersonell flytter den nå inn til et område innenfor ulvesonen, sier seksjonsleder Vangen i Miljødirektoratet.

Vil ikke si hvor ulven flyttes

– Hvor blir den sluppet ut, helt konkret?

– Sentralt i ulvesonen. Men vi ønsker ikke å gi detaljerte beskrivelser før oppdraget er utført. Ulven trenger fred og ro etter at den er fraktet, sier Vangen.

Etter det TV 2 forstår har det blitt vurdert å slippe ut ulven i et skogsområde øst for Kongsvinger.

– Er bygdefolket i området orientert om at dere slipper ut en ulv i området?

– Nei. Vi har hatt dialog med noen i området, men lokalbefolkningen er ikke orientert. Fordi vi ønsker ro om situasjonen. Vi vil fortelle mer om hvor det er, trolig i løpet av kvelden. Og vi forstår at folk vil reagere, sier Vangen.

Han opplyser at ulveflyttingen ikke er politisk klarert og sier det samme har skjedd en gang tidligere i Norge. Det var i 2010, da den såkalte Galven-tispa ble flyttet fordi den ble ansett som genetisk viktig.

– Vi gjør dette fordi det er en genetisk viktig ulv. For å hindre ytterligere skade i reinbeiteområdet i Engerdal. Og fordi lisensfellingen på ulv snart starter, sier Vangen.