Ved siden av å være en ekte hesteentusiast, har prinsesse Märtha Louise også stor interesse for bil og det meste som broomer.

Det forteller prinseesen når vi møter henne i sesongåpningen av Broompraten.

– Jeg syns alt med hest og hestekrefter er gøy! Jeg elsker å kjøre bil. Det er noe med friheten og måten man får slappet av på bak rattet.

Kjører lastebil

Når prinsessen ikke er å se bak rattet i sin egen Volvo XC90, kjører Märtha også tung lastebil i forbindelse med hestesporten. Hun har nemlig førerkort for det aller meste, inkludert lastebil og buss.

– Jeg syns det er en utrolig fin måte å kjøre på. Her har man full oversikt og er litt «sjef» på veien, forteller hun.

Märtha sitt førerkort er nesten stemplet fullt opp. Denne rekken er det ikke alle prinsesser som kan skilte med.

I sesongåpningen av Broompraten forteller prinsessen også da det gikk galt med hennes aller første bil, en knall rød Peugeot 205 xs, hun fikk i 18 års-gave fra NAF.

Så langt har allerede drøyt 60.000 sett premieren på Broompraten. I videovinduet øverst i saken kan du se hele intervjuet med Märtha Louise, hvor hun også får kjenne 610 hestekrefter – levert av Ferrari.

Over én million seere

I løpet av fire sesonger har over én million sett Broompraten. Her møter Brooms Mats Brustad kjente profiler for å snakke om bil og lidenskapen rundt.

Blant tidligere gjester er det mesterkokk Eyvind Hellstrøm og DDE-vokalist Bjarne Brøndbo som kan skilte med de aller beste seertallene.

– Det er godt å se at ekte lidenskap for bil engasjerer. Nå har jeg også fått en sniktitt på neste episode med Alex Rosén, og jeg kan garantere at latteren kommer til å sitte løst, forteller Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Den episoden ser du førstekommende søndag her på Broom.

Dette er lastebilen Märtha Louise kjører land og strand rundt med hestene sine.

