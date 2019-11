Dekkene er på mange måter bilens aller viktigste del. Det er dekkene som sørger for grep, slik at du kommer opp den bratte og glatte bakken og at du får stoppet når det er nødvendig.

Dekkene skal også drenere bort vann og slaps, de skal holde bilen på veien i svinger og unnamanøvre, de skal rulle lett og være støysvake og komfortable – bare for å nevne noe.

Hver dag skjer det over tusen små og store trafikkulykker på norske veier. De aller fleste skjer i overgangen mellom høst og vinter. Dårlige dekk er blant årsakene til disse ulykkene.

Og det er kanskje ikke så overraskende hvis vi ser nærmere på hvordan norske biler er skodd. En fersk spørreundersøkelse viser nemlig at vel 364.000 personbiler kjører rundt på for gamle vinterdekk.

– På denne tiden ser vi mange bilskader etter små-kollisjoner som skyldes glatt føre, ofte i kombinasjon med gamle eller dårlige vinterdekk. Det finnes ikke noe fasitsvar på når vinterdekk må skiftes, men er de brukt i fem år eller mer, er dekkets egenskaper vesentlig svekket i forhold til nye, selv med mønsterdybde nok igjen. Hardere gummi gir dårligere veigrep på vinterføre, sier Torbjørn Brandeggen som er kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Yngre kvinner best i klassen

I bilundersøkelsen svarer 13 prosent at de kjører på vinterdekk som er eldre enn fire år. Andelen menn er betydelig høyere enn for kvinner, og aldersmessig troner 50-59 år høyest, med 16 prosent, mens det er vesentlig lavere andel blant de yngste sjåførene, med kun 8 prosent.

– Det er overraskende at aldersgruppen 18-29 år synes best til å ha nyere vinterdekk. Man må anta at det har sammenheng med at mange kjører nyere biler, og dermed har nyere dekk. Uansett er det en positiv utvikling da vi i tidligere undersøkelser har sett det motsatte, at yngre sjåfører oftere tenderer til å kjøre med eldre vinterdekk, sier Brandeggen.

Derfor er denne bokstaven så viktig

Høyest andel blant de med lav lønn

I undersøkelsen kommer det også frem at det er en klar sammenheng mellom inntekt og andelen som kjører med gamle vinterdekk. Hele 23 prosent av de som svarer at de kjører med gamle dekk oppgir å ha en årslønn på under 300.000 kroner.

– Skal du ha nye vinterdekk av god kvalitet koster det fort 10.000 kroner eller mer, litt avhengig av størrelse. Det er en betydelig investering, så det er lett å forstå at mange venter i det lengste med å skifte gamle dekk. Likevel, det er å gamble med din og andres sikkerhet å kjøre på gamle vinterdekk som ikke vil ha optimalt veigrep og bremseegenskaper i en kritisk situasjon på vinterveien, sier Brandeggen.

Dekk slites, dermed får de også dårligere egenskaper etter hvert som kilometrene og årene går.

Får det man betaler for

Brooms bilekspert Benny Christensen poengterer at det i de aller fleste tilfeller er bedre å kjøpe noe rimeligere dekk, enn å tyne det aller siste ut av dekkene man har på bilen.

– Dekk er en av de varene der man virkelig får det man betaler for. Det er store forskjeller mellom topp og bunn. Men det behøver ikke være like store forskjeller mellom topp og midt-i-mellom. Og dekkene i siste kategori koster ofte en god del mindre enn de dyreste. Alle har ikke behov for testvinnerne. Det synes jeg er greit å huske oppe i dette, sier Benny.

Sjekke før man bytter

– Hva er regelen i forhold til alderen på dekk?

– Det er ikke noen absolutt fasit her, men jeg deler bransjens utgangspunkt: At dekkene bør byttes når de er rundt fem år. I mange tilfeller er de uansett da så slitt at de må skiftes ut. Men det er klart: Mange kjører få kilometer på vinteren. Da kan man fort ha dekk som har mye mønsterdybde igjen, men som har blitt brukt i mange år. Her spiller det også inn hvor lenge de har stått på bilen hver vinter og hvordan de har blitt lagret på sommeren, sier Benny.

Han legger til:

Minimum mønsterdybde på vinterdekk er 3 millimeter. Det er etter min mening for lite, man bør ha minst 4 millimeter. Og det mange kanskje glemmer, er at hvis dekkene nærmer seg dette når man legger dem på – da skal det ikke mye kjøring til før de er under minimumskravet. Derfor er det viktig å sjekke mønsterdybden før man bytter dekk. Og så kjøpe nye hvis det er nødvendig.

