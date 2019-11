Vi nærmer oss høysesongen for julebord, men allerede har det kommet flere meldinger fra politiet om høy promille, krangling og vold på nattestid.

En rosa taxi med øyenvipper er løsningen, ifølge generalsekretæren i Natteravnene, Lars Norbom.

Konseptet kaller de for «Jentetaxi» og er et samarbeid mellom SpareBank 1 Østlandet, Natteravnene, Oslo Taxi og Hafslund Nett.

– Risiko for overgrep og ran

– Spesielt i førjulstiden ser vi at unge mennesker ofte havner i uønskede situasjoner og mangler en plan for hvordan de skal komme seg hjem. Erfaringsmessig er jenter en spesielt utsatt gruppe, som lett kan havne i en sårbar situasjon med risiko for overgrep og ran. Å bli kjørt hjem i en jentetaxi er derfor et godt tiltak for å gjøre førjulstiden tryggere, sier Norbom.

Men det er mange folk på byen i julebordstiden og det er bare fire rosa taxier som kommer til å sirkulere i hovedstadens gater. Generalsekretæren oppfordrer derfor alle som er ute til å holde sammen gjennom kvelden og ikke forlate hverandre ute på byen.

Generalsekretær Lars Norbom i Natteravnene lar Erna Solberg få lov til å prøve ut den rosa jentetaxi. Foto: Truls Aagedal/ TV 2

Taxiene skal kjøre jenter i Oslo hjem gratis fra 15.november til og med 15. desember.

Voldsutsatte strøk

– I denne perioden kjører Oslo Taxi fire lett gjenkjennelige, rosa el-taxier i sentrum og tilbyr jenter gratis og trygg hjemtransport fra hovedstaden. Bilene vil blant annet dekke områder hvor vi vet at det ofte forekommer voldshandlinger, sier Norbom.

Jentene kan selv praie bilene på gaten, men også Natteravnene kan kalle opp bilene når de møter jenter som vil, eller trenger, å komme seg hjem.

Fakta om jentetaxi Et samarbeid mellom SpareBank 1 Østlandet, Natteravnene, Oslo Taxi, og Hafslund Nett.

Kjører jenter i Oslo hjem gratis.

Natteravnene kan rekvirere jentetaxi ved behov.

Lett gjenkjennelige i sin rosa farge.

Kjører fra og med 15. november til og med 15. desember fire dager i uken: onsdag til lørdag fra klokken 20.00 til klokken 04.00.

Dekker spesielt områder i sentrum som anses som utsatte for voldshandlinger

– Natteravnene gjør en veldig viktig jobb. Sammen med de andre samarbeidspartnerne er vi glade for å kunne gi en liten førjulsgave som bidrar til å gjøre hovedstaden litt tryggere for kvinner nå i julebordsesongen, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Flere voldtekter

I førjulstiden er det ekstra mange folk på byen og mange som kanskje ikke kjenner kodeksen for utelivet så godt. Nettopp derfor mener Nattereavnene det er ekstra viktig med et tilbud som sørger for at jenter kommer seg trygt hjem.

– Antall anmeldte voldtekter i hovedstaden har dessverre økt de siste årene. Alle tiltak som kan redusere risikoen for vold mot kvinner er viktig, sier Lars Norbom.

Dette konseptet er også i flere andre land, men da er det bare kvinnelige sjåfører. I Oslo har de ikke fått til dette, da det er for få kvinnelige taxisjåfører.

– Men vi har fått inn dyktige sjåfører som har fått ekstra opplæring. Vi er glade for at SpareBank 1 Østlandet har vært med som initiativtager, og at vi også har Oslo Taxi og Hafslund Nett med på laget, sier Norbom.