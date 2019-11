Tiltale: Advokat holdt vitne i grov voldssak skjult i huset sitt

Etter det TV 2 forstår, bidro hennes forklaring til at flere personer ble siktet for medvirkning til kidnappingssaken.

Da hun møtte i lagmannsretten i kidnappingssaken, ønsket fortsatt påtalemyndigheten å få henne dømt. Aktor Kirsti Guttormsen sa samtidig i åpen rett at kvinnen hadde bidratt med verdifull informasjon i saken, og at hun derfor burde få to års strafferabatt.

Bor på hemmelig adresse

Lagmannsretten ville ikke gi henne noen strafferabatt. De frikjente kvinnen. Da hun ble løslatt fra varetekt, begynte jobben med å få henne i sikkerhet.

TV 2 har tidligere skrevet at kvinnens sikkerhetssituasjon beskrives som kritisk. Hun bor på hemmelig adresse fordi politiet frykter at hun vil bli utsatt for represalier fra gjengmiljøet på Holmlia.

Tiltalt for motarbeidelse av rettsvesenet er også den antatte lederen av Young Bloods. Han er tillegg tiltalt for å ha bestilt kidnappingen i 2015 og for å ha medvirket til et drapsforsøk i 2012.

Anklagen om motarbeidelse av rettsvesenet behandles derfor sammen med de øvrige anklagene mot gjenglederen.

Statsadvokat Guttormsen ønsker ikke å kommentere tiltalen på nåværende tidspunkt.