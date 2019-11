Det var fredag kveld at en seilbåt med seks nordmenn om bord ble angrepet av det som skal ha vært åtte væpnede menn.

Seks personer er så langt pågrepet og siktet i saken.

Nordmennene er i alderen 20 til 35 år, og det er snakk om fire menn og to kvinner.

Ifølge en pressemelding fra lokalt politi var båten ankret i en bukt i området Nombre de Dios i Panama da angrepet skjedde, like etter mørkets frembrudd.

De skal ha søkt ly akkurat her på grunn av uvær i området.

Tredje angrep

Seilbåt-nettstedet Noonsite melder at dette er det tredje angrepet så langt i år i akkurat denne bukta.

Det første var i juli, og det andre bare én uke før nordmennene ble angrepet.

Også i de andre tilfellene skal det ha vært snakk om båter som måtte søke ly fra uværet som ble angrepet av væpnede menn

Det aktuelle området, i nærheten av byen Colon, beskrives som svært farlig, og en rekke reise-sider anbefaler turister å holde seg unna.

Nettstedet trekker fram bukta som nordmennene ankret opp i som spesielt farlig. Wikitravel anbefaler folk å ikke bevege seg ute i gatene i Colon.

Alene i bukta

Nordmennene selv har ifølge siden CSSN for sikkerhet i Karibien bidratt til en rapport de har publisert om angrepet. Der går det fram at det ikke var noen andre båter i bukta da angrepet skjedde.

Angrepet skal ifølge denne rapporten ha skjedd ved 19-tiden på kvelden fredag, da flere båter uten motorer nærmet seg den norske båten.

I disse båtene var det 8 væpnede menn, og disse kom om bord på seilbåten.

Angrepet varte i 45 minutter, og alt av verdi ble stjålet. Da gjerningsmennene var dratt, kunne de seks komme seg tilbake til havnen de opprinnelig hadde reist fra og melde fra til politiet.

UD kjenner til saken, men ønsker ikke uttale seg ytterligere av hensyn til de berørte.

Seks varetektsfengslet

Torsdag kveld ble seks personer varetektsfengslet i seks måneder i forbindelse med saken, melder NRK.

De seks mennene ble tirsdag pågrepet i tettstedet Nombre de Dios, sier politisjef Elmer Castillo i Colón til lokale medier. Personene ble pågrepet etter at det dagen før var blitt funnet en satellittelefon og datautstyr som stammet fra den norske båten.

De er siktet for å ha vært delaktig i overfallet, og møtte torsdag til et fengslingsmøte der de avga sin forklaring for en dommer. Møtet gikk for lukkede dører og varte i flere timer. Møtet startet klokken 09.15 lokal tid, eller 15.15 norsk tid.