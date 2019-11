Hovland tok steget inn i de profesjonelles rekker i juni i år. Etter en lenger periode med husjakt, har 22-åringen nå bestemt seg for å bli i byen han studerte i i tre år. Det melder norskgolf.no.

Onsdag bekreftet han overfor Golf Channel at han blir værende i rolige Stillwater, Oklahoma – en by med 50 000 innbyggere.

– Jeg nærmer meg å kjøpe meg et hus etter at jeg kommer tilbake denne uken. Jeg er veldig komfortabel der. Siden jeg kommer fra Norge, føles det litt som hjemme for meg her i USA, sier Hovland.

Han avslørte også at hans tidligere lagkamerater Austin Eckroat og Zach Bauchou kommer til å flytte inn med ham.

Mange av de andre store golfstjernene, som vår egen Suzann Pettersen, Tiger Woods og Rory McIlroy, har valgt å bosette seg i Florida, som har et golfvennlig klima. Hovland går sine egne veier og velger heller det hjemmekjære.

Denne uken er Hovland på plass i Mexico hvor han skal spille Mayakoba Golf Classic sammen med blant andre Kristoffer Ventura. Mayakoba Golf Classic var der Hovland fikk sin PGA Tour-debut for ett år siden, hvor han endte med å misse cuten med ett slag.