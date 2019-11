For et år siden hadde han tredjealbumet «Dying to Live» på førsteplass på listene i USA.

I mai i år ble han arrestert rett før en stor festivalopptreden i Miama. Nå må karrieren vente til han slipper ut om nær fire år.

Kodak Black kunne risikert det dobbelte av denne straffen – om påtalemyndigheten hadde vunnet frem. Det fremkom også i retten at han angivelig skulle ha banket opp en fengselsbetjent mens han ventet på straffeutmålingen.

Veldedig arbeid

Advokaten hans tror at halveringen av straffen skyldes omstendighetene rundt saken og at Bill K. Kapri, som er rapperens egentlige navn, har drevet veldedig arbeid, melder BBC.

22-åringen vedkjente seg at han hadde forfalsket informasjon for å kunne skaffe seg fire våpen.

Ett av dem ble ifølge aktor i saken brukt til det som beskrives som drapsforsøk på en rivaliserende rapper i mars, selv om Kodak Black ikke er blitt siktet for dette forholdet.

Flere saker

Kodak Black la onsdag kveld norsk tid ut en hilsen til fansen på Instagram , der det lød: «Hold It Down While I’m On Lock. Calling Shots From The Box» ved siden av bildet av ham i grønn fengselsdrakt.

Innlegget fikk 670.000 likes på de første fire timene, med hilsener som «FreeKodak», mens andre påpekte «ikke igjen, du har jo akkurat sluppet ut».

Kodak Black var ifølge Pitchfork ute mot kausjon i en overgrepssak fra 2016 da han ble pågrepet. I april ble han arrestert for besittelse av marihuana og et våpen.