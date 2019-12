Daniel-Andrè Tande (25) om lillebrorens selvmord: – Livet blir aldri det samme

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord roser familien Tande.

Generalsekretær i LEVE, Terese Grøm har sett programmet med familien Tande. Hun er opptatt av at det må snakkes mer om selvmord i offentligheten.

– Hvorfor er det viktig med åpenhet rundt selvmord som et samfunnsproblem slik som familien Tande bidrar til?

– Omtale av selvmord er helt nødvendig for å skape den åpenhet vi trenger for å løfte selvmord til et samfunnsproblem, som det er. Selvmord har vært tabubelagt igjennom mange år, noe som har ført til at mange selvmordsetterlatte har opplevd en forsterking av skam og skyldfølelse, og at det er noe unormalt både ved dødsfallet og deres reaksjoner i etterkant. På den måten kan tausheten forhindre en åpenhet som er nødvendig for bearbeiding og for å forhindre at sorgen og reaksjonene brenner seg fast. Det at noe ikke skal snakkes om signaliserer også i seg selv at det er noe ved temaet som ikke tåler dagens lys.

LEVE mener at etterlattes åpenhet, slik familien Tande nå ønsker å bidra til, har vært avgjørende for at selvmord ikke er så tabubelagt som det en gang var. Hadde vi ikke hatt alle de personlige historiene, ville vi ikke fått så mye kunnskap om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det har ført til at vi ikke lenger betrakter selvmord kun som en privat tragedie, men som et samfunnsproblem.

Samtidig mener LEVE det er viktig å ha en tydelig og førende retningslinjer for åpenhet i medier, som kan forebygge smitte, slik som å unngå omtale av metode. Gode og tydelige retningslinjer ivaretar også etterlattes deltakelse i media. LEVE er opptatt av at etterlatte ikke går tidligere ut i mediene enn de vil være komfortable med i det lange løp. Det kan være en utfordring å skille hensiktsmessig åpenhet fra en type åpenhet som kan få negative konsekvenser for de berørte. LEVE råder derfor normalt sine medlemmer til å vente med å snakke med mediene til de har fått bearbeidet sine følelser.

– Hvilke utfordringer står familier som opplever selvmord i?

– Det dokumentaren om familien Tande viser så riktig, er hvor forskjellige reaksjoner kan være innad i samme familie. Sorgen er individuell, og hver og en har hatt sin relasjon til den som døde. Det å være en ung bror eller søster er noe annet enn å være mor eller far. Ut ifra sin rolle og sin relasjon, grubler man ofte på det man selv gjorde og sa i enkelte situasjoner, hvilket ansvar man har følt man har hatt og man tolker hendelser i et helt annet lys enn om vedkommende ikke hadde tatt sitt eget liv. I tillegg til sorg og savn og ofte sjokk over selvmordet, som familien Tande opplevde, er fravær av svar på slike spørsmål og grublerier noe av den største utfordringen. Det krever tid og hjelp til å forsone seg med at man aldri får svar, og det krever kunnskap hos hjelpeapparatet til å forstå hvordan denne dimensjonen av sorgreaksjoner kan bidra til utvikling av komplisert sorg eller psykiske problemer, om det ikke ivaretas på en god måte. Oppfølging som varer over tid, er helt essensielt for selvmordsetterlatte familier, slik at de sammen kan lære seg å leve med tapet. Vi ser i dokumentaren hvordan familien etter hvert nærmer seg hverandre i sorgen og savnet, også Daniel som lenge valgte å holde seg borte. Dette er en helt normal reaksjon og vi har erfart at det kan være belastende for en familie når man reagerer ulikt fra hverandre og at vi ofte har en forutinntatt idé av hva sorg er og hvordan man skal sørge.

– Hvor og hvordan kan mennesker som har selvmordstanker og familie/venner som mistenker at noen har slike tanker få hjelp?

– Om du som venn eller familiemedlem erfarer at noen endrer atferd, har akutte livskriser, trekker seg tilbake eller sier ting som antyder at de ikke orker mer, så sett av tid til samtale og spør vedkommende direkte om han eller hun har tenkt på å ta sitt eget liv. Det setter ikke i gang ideer hos folk. Tvert imot kan de føle at de blir sett og tatt på alvor.

Mange som går med selvmordstanker, unngår gjerne å snakke om det til noen, fordi de tenker at det ikke vil løse noe. Det stemmer ikke. Det å sette ord på selvmordstankene til andre, kan i seg selv bidra til at tankenes destruktive kraft reduseres. Det åpner også opp for at man sammen med en annen kan søke hjelp. Vi anbefaler å kontakte fastlegen først. Fastlegen kan bistå med muligheter du har for videre hjelp. Om det er akutte selvmordplaner, bør legevakten eller distriktspsykiatriske senter kontaktes. Da har man krav på øyeblikkelig hjelp. Det er viktig å huske på at du som venn eller familie ikke har ansvar for et annet menneskes liv, men at det å støtte vedkommende på veien til hjelp har stor betydning. I tillegg finnes det flere døgnåpne hjelpetelefoner som driftes av trente frivillige som kan være en god supplerende støtte til det generelle hjelpetilbudet. Mange av hjelpetelefonene erfarer at mange tar kontakt på kvelden eller natten, utenfor «ordinære åpningstider».