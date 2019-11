Rømte fra vulkanutbrudd og kuleregn. Nå er han Norges raskeste

Mistet lillebror og ble syk

Etter flere uker til fots blir familien plukket opp av UNICEF. Deretter transportert til en flyktningeleir i Tanzania.

Salum blir stille.

– Vi mister en lillebror i leiren. Han var vel ett år gammel da han ble alvorlig syk. Det var dårlig hygiene, lite ressurser og medisiner. Vi vet vel ikke helt hva han døde av, men det ble snakket om malaria, sier han.

Kort tid etter blir han selv veldig syk. Salum var da åtte år gammel.

– Rett etter at lillebror hadde gått bort, blir også jeg innlagt. Jeg blir der i flere uker og man vet ikke helt hva som feiler meg. Jeg er så nær å dø selv, sier han og viser det med en liten glipe mellom tommelen og pekefingeren.

– Jeg har aldri snakket om dette, men det er et mirakel at jeg kom ut derifra i live.

Nedsatt syn

Som niåring reiser Salum og familien til Norge. Etter en tid i Vadsø ender de opp i Bergen. Som 17-åring blir han en del av friidrettsmiljøet i Norna-Salhus.

– Jeg spilte først fotball og løp fra alle, men til slutt så jeg ikke ballen lenger, smiler han litt oppgitt.

Salum er født med netthinnesykdommen Stargadts. Den fører til gradvis tap av sentralsynet.

– Fysisk sett har det påvirket meg. Fra å se relativt greit til å ikke se mer enn to til fem prosent. I begynnelsen var det tungt, men nå har jeg innsett at det er over min makt.

– Hvor stort hinder er det når du løper?

– Ehh, når jeg konkurrerer, fokuserer jeg på det jeg ser istedet for det jeg ikke ser, hehe. Jeg ser jo i grunn bare en meter om gangen. Du kan jo selv tenke deg selv hvordan det vil være å løpe fort i hundre meter med dugg foran øynene eller brillene.

Det nedsatte synet til tross. Så sent som i august ble 25-åringen Norgesmester for funksjonsfriske.

– Hender det at du ikke blir trodd på at du ser dårlig?

– Ja, det skjer.

– Hvordan opplever du det?

– Folk vet ikke bedre. Hvis de gikk i mine sko en dag, så hadde de nok sagt unnskyld for at de tvilte på meg. Men det er egentlig helt greit, for sånn er mennesker når man ikke vet mer.

I leiligheten er Salam i ferd med å pakke ut av bagen. Han gir gullskoene et kyss, før han igjen finner medaljen.

– Denne betyr så enormt mye for meg. Tenk at lille meg ikke bare er blant de raskeste i Norge, men også para-verdensmester.

Mer enn noen andre er han takknemlig og ser utrolig nok lyst på tilværelsen selv med et syn som stadig blir dårligere.

– Tross alt jeg har opplevd, er jeg her i dag. Det er så mange som ikke har kommet seg ut av Kongo, det er så mange som har dødd. Det er så mange som sulter. Jeg sitter her i dag i et land med gode velstandsordninger. Jeg har både hodet og en kropp som fungerer. Hvorfor i all verden skal jeg ikke se lyst på det?

– Du er verdensmester i para og Norgesmester - hva er neste mål?

– Det er selvfølgelig Paralympics neste år og så er det para-EM. Dessuten er det NM her i Bergen som blir kjempestort.

– Hvor rask kan du bli?

– Det er det jeg prøver å finne ut. Jeg hadde nok ikke satset videre om jeg visste at potensialet mitt var ute. jeg tror jeg kan blir like rask som alle funksjonsfriske i verden, sier han som har personlig rekord på 10.45 - noe som også er verdensrekord i hans para-klasse T12.

– Kan du nå nitallet?

– Vet du hva, det er ingen begrensninger. Klarer jeg å bli norgesmester blant funksjonsfriske så hvorfor skal jeg begrense meg selv? spør Salum Kashafali.