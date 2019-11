Mens Norge venter på spiondømte Frode Berg, mottar Litauen en skipslast verdt over 130 millioner

Alt tyder på at spiondømte Frode Berg snart vil bli utlevert fra Russland, når han får bli med på lasset i en spionutveksling mellom Russland og Litauen.

Fredag morgen ble det kjent at Litauens president Gitanas Nauseda har benådet to spiondømte russere.

Dermed ligger alt til rette for at de utveksles mot Frode Berg og to litauere som er spiondømt i Russland.

Men hvorfor fikk akkurat Litauen denne rollen i spionutvekslingen?

Norge og Litauen har de siste årene styrket båndene på flere områder, og flere har pekt på at Norges NATO-bidrag i Litauen kan være en av årsakene til at landet stiller opp for Frode Berg.

Milliardeksport til Litauen

I tillegg til å utplassere soldater i Litauen i den flernasjonale NATO-styrken, har Norge også gitt betydelig økonomisk støtte til det baltiske landet gjennom EØS-midler. Med kronprinsparet til stede, signerte Norge og Litauen i april 2018 en avtale om fordeling av 1,1 milliarder kroner i norsk EØS-støtte.

Et annet tegn på de gode relasjonene mellom Norge og Litauen, er styrkingen av energisamarbeidet gjennom eksport av flytende naturgass.

Fredag ankom LNG-tankskipet «Arctic Discoverer» fra Melkøya i Hammerfest, Finnmark, til den litauiske havnebyen Klaipeda. Ifølge nettstedet myshiptracking.com lå det 289 meter lange tankskipet i havnen i 9-tiden.

Lasten består av rundt 140.000 kubikkmeter flytende naturgass, og utgjør en verdi på mellom 130-150 millioner kroner, opplyser Equinor til TV 2.

Etter at det norskeide skipet «Independence» ble satt i drift i 2014, har eksporten til Litauen utgjort milliardinntekter. Fra 2018 og til november 2019 har Norge eksportert 1.136 tusen tonn flytende naturgass (LNG) til Litauen, viser tall TV 2 har hentet inn fra Olje- og energidepartementet.

Denne eksporten tilsvarer om lag 0,875 BCM i 2018 og 0,715 BCM hittil i 2019.

– BCM står for én milliard kubikkmeter, forklarer senior kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale i Olje- og energidepartementet til TV 2.

Styrker baltisk energisikkerhet

Eksporten er langt under nivået til Danmark, der Norge til sammenligning importerte 15,2 BCM i 2018. Men den norske gassen er av norske myndigheter vurdert som et tiltak som styrker baltisk energisikkerhet.

Åpningsseremonien i oktober 2014, da lasteskipet «Independence» seilte inn til havnen i Klaipeda, ble direktesendt på litauisk TV.