King lar seg ikke skremme av Haaland: – Tror ikke han hadde turt å spørre

Se Norge - Færøyene fra kl.17.00 på TV 2 fredag.

Se seansen fra pressekonferansen i vinduet øverst!

Joshua King leker med tanken på å nå landslagsmål-rekorden som er Jørgen Juves 33 mål. Men én utfordrer er det.

– Jeg vet ikke hvor lenge den rekorden holder hvis jeg tar den. Nå som Erling scorer i hver eneste kamp han spiller, så tror jeg han tar meg igjen ganske kjapt etter jeg har lagt opp, sier King til TV 2 med et smil.

Udiskutabelt

Men ikke engang Erling Braut Haaland utfordrer rollen som straffeskytter.

– Hvis det blir straffespark nå da?

– Nei. Ikke vits i å diskutere.

– Den tar du?

– Ja, svarer King med den største selvfølgelighet.

– Det er en del myter i fotball. Hvis du blir felt da?

– Har ikke noe å si. Jeg tar straffer.

– Er sjefen enig?

– Det får dere se på fredag, svarer Lars Lagerbäck og ler før han legger til:

– Det er bra å ha to straffeskyttere, for å være litt alvorlig. Men det skal mye til å flytte på Josh som har vært iskald og tatt hver straffe. Det skulle forundre meg veldig om jeg endrer straffeskytter, men ingenting er skrevet i stein. Så lenge han skyter bra, så får han berømme straffeskytter-rollen.

– Tror ikke han hadde turt



King forstår ikke hvorfor straffesituasjonen er et tema.

– Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor det er en diskusjon. Har dere lyst til at andre skal ta straffene? Jeg synes det er spesielt. Jeg har tatt straffer i fire år nå både på landslag og klubblag. Er det liksom slik at media har lyst til at noen andre skal ta straffene, eller? Jeg skjønner ikke spørsmålet.

– Det tror jeg ikke det er. Det er bare et spørsmål siden Braut har 26 på rad og liker å ta straffer og du liker å ta straffer.

– Jeg er 27 år og har kanskje tre år igjen på landslaget. Han har kanskje tolv år igjen på landslaget. Når jeg trer av, så kan han ta de straffene. Med den formen han er i nå, så tar han sikkert meg igjen på mål uansett om han tar straffer de neste tre årene eller ikke.