Det tyrkiske innenriksdepartementet har ikke kommet med flere detaljer om hvem de utenlandske statsborgerne er.

Tyske sikkerhetskilder har tidligere oppgitt at en familie på sju fra den nordtyske byen Hildesheim skulle sendes hjem torsdag, men det er uklart om det er disse som nå er deportert.

Familien knyttes til en ytterliggående islamistgruppe, eller «salafistbevegelse».

Den tyske regjeringen har også opplyst at Tyrkia planlegger å deportere to tyske kvinner som knyttes til IS fredag.



De to ble pågrepet etter å ha rømt fra en leir i Ain Issa i Syria.

(©NTB)