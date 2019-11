På en konferanse i Vatikanet for kirkeledere og representanter for de store nettselskapene sa paven torsdag at det ikke lenger er akseptabelt å bare innfri kravene om å overvåke innholdet på nett.

Han påpekte at teknologien konsekvent ligger flere skritt foran lovverket.

Pave Frans vil derfor at selskapene skal påta seg et moralsk ansvar for å beskytte barn mot det han kalte pornografiens ødeleggende effekt på barns emosjonelle og seksuelle utvikling.

-Det er tvingende nødvendig at investorer og ledere holdes ansvarlig, slik at barns og samfunnets beste ikke blir ofret på profittens alter, sa paven.

(©NTB)