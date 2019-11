Den 4. november døde 15-åringen av skadene han ble påført av sin egen far den 9. oktober.

Klokken 10 fredag er det kø ut av kirken, som vil bli full av venner og bekjente som ønsker å minnes Oscar en siste gang. Det er 332 sitteplasser i kirken, men det ville likevel ikke være nok til alle.

I stedet for blomster har familien bedt de som ønsker om å gi en gave til KBN skolekorps.

Hans familie og venner har lagt ned minneord rundt 15-åringens kiste.

– Takk for at jeg fikk være din. Jeg elsker deg for alltid, står det skrevet fra en av Oscars aller nærmeste.

«ELSKER DEG»: Oscars kiste er omgitt av minneord fra hans nærmeste. Foto: Harald Jacobsen

– En humørspreder

I august begynte Oscar på helse og oppvekst-linjen på Gjøvik videregående skole.

Skolen holdt minnestund for Oscar i forrige uke. Han ble da beskrevet som en sprudlende type som spredte glede.

KØ: Det var lang kø for å komme inn i kirken. Foto: Harald Jacobsen

– Han var en humørspreder. Som elev var han faglig flink og muntlig aktiv i timene. Dette er gode minner vi skal ta med oss videre. Til tross for at han gikk her kun i noen få uker, etterlater han seg et stort tomrom. Han vil bli savnet, sa rektor ved Gjøvik videregående, Marie Holenbakken.

I dødsannonsen står det at alle som kommer til bisettelsen oppfordres til å kle seg som den de er, fordi Oscar ville satt pris på det.

På guttens minneside har flere hundre bekjente og andre skrevet sine kondolanser.

Drept av sin far

Den 9. oktober ble politiet tilkalt til en privatadresse på Kapp. Der fant de 15-åringen livløs, og begynte livreddende behandling.

Kort tid etterpå ble faren (44) til gutten pågrepet like i nærheten av åstedet.

Gutten ble fløyet til Ullevål sykehus der han lå til intensivbehandling i flere dager, men livet sto ikke til å redde. Mandag den 4. november døde han av skadene.

Faren er nå siktet for drap og for å ha begått seksuelle overgrep mot sønnen før han fylte 14 år. Han er også siktet for frihetsberøvelse, da han stengte moren ute på balkongen i boligen under drapshandlingen. Han har erkjent handlingene.