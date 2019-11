Tidligere i år var kunstner Aune Sand (53) å se i Torpet kjendis. Det var en så fantastisk opplevelse at han bare måtte dra tilbake.

God kveld Norge møter ham på Torpet i Stange, rett før snøen falt, mens høstsola strålte på gården.

– Herregud, altså. For et sted. Det var en enorm opplevelse å være her. Det var helt fantastisk, sier Aune, som har drømt om å dra tilbake helt siden han trakk seg fra programmet like før finalen.

Ut mot influencere

Men Aune har ikke bare tatt med God kveld Norge til Stange for å vise hvor flott det er. Han ønsker å ta et oppgjør med dagens influencere, og måten de påvirker dagens ungdom på.

TILBAKE PÅ TORPET: Aune Sand. Foto: God kveld Norge

– Første gang jeg så det ordet, så tenkte jeg: «Hvor kommer det fra, liksom? Er ikke det litt freidig å sette det på seg selv?», sier han.

– Ordet influencer, eller påvirker, det skal man være veldig forsiktig med å bruke. Og når de i tillegg kommer med det som bare er tanketomt vås for det meste, da er det ikke det samfunnet trenger, sier han.

Motstander

Aune er også en stor motstander av å endre på utseende, noe flere av de største influencerne innrømmer at de har gjort.

– Det er jeg veldig imot, å sy ting inn i kroppen. Det skal ikke være noen foregangstemmer i vårt samfunn, for den yngre generasjonen som vokser opp. Om det er små bryster eller store bryster, små rumper eller store rumper ... Det er jo Guds natur, det er helt fantastisk, sier kunstneren.

Han mener at vi må lytte til medisinstudentene, sykepleierne og lærerne. Det er disse som ifølge Aune er heltene i samfunnet, de som vil gjøre en forskjell.

– Hele den influencer-gjengen burde tatt noen uker på sykehjem og sett hva som bor i dem. Så kan de komme ut og begynne å snakke, for da har de truffet heltene i samfunnet. De som ikke hever stemmen, de som ikke forteller andre hvordan de skal leve, eller hva som er lurt og ikke lurt, sier han.

Aune bodde i flere uker på Torpet med influencer Kristin Gjelsvik, og de to var uenige om mye. Om disse meningene dukket opp mens han bodde med henne, vil han ikke gå inn på.

