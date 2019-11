– Jeg tenker boka kan gi spirituelt påfyll til de som ønsker det, så får folk velge selv hva de vil være med på og ikke, sier forlegger Jan Mesicek i Lille Måne til Dagbladet.

Forlaget opplyser på sine nettsider at boka kommer ut 29. november, og den får på norsk tittelen «Sjamanens reise».



Cappelen Damm kunngjorde i oktober at de stoppet utgivelsen av Verretts bok på grunn av etiske vurderinger.

Boken skulle etter planen utgis på norsk i slutten av måneden. Verrett hevder blant annet i boken at kreft er «selvpåført» og et resultatet at vi ikke lenger ønsker å leve.

Verrett gikk i etterkant hardt ut mot norske medier, som han karakteriserte som mobbere.

– Jeg vil ikke la mobberne holde på mer. Norske medier, dere er mobbere. Dere mobber både meg kjæresten min for å selge aviser. Det er synd. Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten, sa han.

Han har senere beklaget at han generaliserte nordmenn med denne uttalelsen.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise erklærte at de var et par i mai, like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, noe som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.